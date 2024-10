Advierten por la “situación terminal” del campo: “Los números no cierran”

El secretario de Confederaciones Rurales Argentinas, Matías de Velasco, trazó un complejo panorama del sector productivo aunque reconoció que “todo esto no puede analizarse sin entender de dónde venimos”.

“De tantos años de mal manejo del Estado, el Gobierno actual hace un ajuste muy fuerte, es necesario pero hay que hacerlo con bisturí”, alertó el dirigente en declaraciones a la AM 950.

“Es un problema grande que tenemos en Argentina y sabemos el peso del campo agropecuario. Creo que amerita tener un ministerio y que el secretario tenga un poder de decisión. El actual entiende el campo pero no le da juego. Muchas veces quiere implementar políticas que el sector no lo recibe bien”, graficó.

En cuanto a recientes declaraciones del ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, en las que exigía que nadie le pida bajar impuestos, evaluó: “Quiero entender que le hablaba a otros sectores, todos sabemos del lobby que hacen en sectores para ser beneficiados a costa del perjucio de otros, no le hablaba al campo”.

“Dentro del Gobierno entienden que el tema de retenciones no va más, el campo está en una situación terminal. Es urgente que tomen una medida pronta, los números no cierran, no dan. Se va a comenzar con endeudamiento o caída de la producción”, sentenció De Velasco.