Tras el combate frente a Beterbiev, ¿Bivol tendrá revancha o se enfrentará al Canelo?

Sin duda uno de los combates más esperados de los últimos años tuvo lugar el pasado sábado 12 de octubre en Arabia Saudita: Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, ambos invictos en su carrera profesional hasta esa fecha, se enfrentaron para la unificación de los Pesos Semipesados, con cinco títulos en juego.

El combate fue muy parejo, con una excelente actuación de los dos púgiles, aunque los jueces acabaron decantando por Beterbiev, con tarjetas de 115-113, 116-112 y 114–114. No todos los espectadores quedaron muy satisfechos con la decisión ya que la pugna, en muchos momentos, parecía estar en manos de Bivol. Cabe señalar que, tras la finalización, éste no quiso buscar excusas y felicitó públicamente al nuevo campeón unificado. Sin embargo, no son pocas las voces que reclaman una revancha, con el objetivo de despejar dudas.

Para el primer combate, los pronósticos entre ambos púgiles estaban muy parejos, con una ligera ventaja para Bivol. Pero, en caso de revancha, y tras el resultado de la primera contienda, es muy probable que las cuotas de las apuestas deportivas sean algo diferentes. Y no porque el de Kirguistán no hiciese un buen combate, sino que la impresionante pegada del daguestaní quedó más que patente en el rostro de su rival.

En los últimos días algunos medios apuntan a que Bivol podría haber presentado un reclamo sobre el resultado del combate. Pero lo cierto es que podría tratarse de una medida de presión para forzar el “rematch”, puesto que el ganador, a priori, no tendría tanta motivación para llevarlo a cabo. Y es que otros nombres están sonando para futuros enfrentamientos.

Entre ellos, destaca especialmente uno: el de Saúl Álvarez. El Canelo, que viene de derrotar recientemente a Edgar Berlanga, tiene una espina clavada tras su derrota con Bivol, en mayo de 2022. Es por ello por lo que se está planteando subir de nuevo al semipesado. El de Kirguistán es el único boxeador que le ha ganado, junto con Floyd Mayweather Jr., y el tapatío ya declaró que uno de sus objetivos a corto plazo podría ser el de volver a cruzar sus caminos en un ring.

Por otra parte, y dado que fue el daguestaní quien ganó la contienda y mantiene los cinturones, un combate entre el Canelo y Beterbiev sería absolutamente masivo. Tal vez por ello, Bob Arum, uno de los mayores promotores del boxeo mundial, tendría previsto empezar a mover las negociaciones. Claro que no va a ser fácil, dado que el actual campeón absoluto de los semicompletos tiene ante sí dos retos.

El primero, la posibilidad de la revancha ante Bivol. El segundo, la obligación que impone una de las federaciones, la FIB, de defender su título ante el aspirante oficial. En caso de que Beterbiev no pudiese enfrentarse al mexicano y tuviese que cumplir con la FIB, se abriría otro escenario: el de un potencial Bivol contra Álvarez, para saldar las cuentas pendientes de hace dos años.

Pero aún hay otra posibilidad, con otro boxeador que entra en escena. Si la revancha del semipesado se lleva a cabo y ambos luchadores rusos se centran en este enfrentamiento, tal vez sea el momento de que Canelo se suba al ring con Terence Crawford, en las 168 libras. Este sería, precisamente, uno de los duelos más deseados de los últimos años por parte de los fanáticos.

En definitiva, muchas opciones de ver combates espectaculares y unas decisiones que afectan a púgiles de alto nivel. En este momento, parece que es Beterbiev quien tiene más posibilidades de elegir. Y según sea su veredicto, estaremos ante unos u otros escenarios. De nuevo, parece que el boxeo está más de moda que nunca, especialmente con nombres propios como estos.