Tiene una heladería, le robaron por cuarta vez y quisieron abusarla: “Agradezco que no me violaron”

La inseguridad en La Plata no da tregua y en las últimas horas se conoció el espantoso robo que sufrió una vecina en su heladería durante el último fin de semana.

La víctima es Dalila, una mujer que en marzo regresó de Brasil –país en el que se encontraba viviendo- y decidió abrir una heladería en la zona de 70 y 24.

Sin embargo, sus expectativas se toparon con la cruda realidad. En lo que va del año ya sufrió cuatro asaltos.

No obstante, el último episodio fue horroroso. La joven relató que dos delincuentes ingresaron en el local tras descender de una camioneta. En primer término, se acercó uno de ellos y comenzó a elegir los gustos de helado para la compra que supuestamente iba a efectuar.

Luego entró su cómplice. Las cámaras de seguridad de un vecino corroboran el testimonio de la víctima. En ese instante, contó que uno de los malvivientes sacó una pistola y le apuntó para tobarle la recaudación y el teléfono celular.

Pero el mal momento para Dalila continuó. Uno de los delincuentes la tomó a la fuerza, luego la llevó al baño e intentó abusarla.

“Uno de los ladrones se me tironeó mi ropa y me llevó para el baño, cuando se estaba sacando su ropa el cómplice evitó que me viole”, detalló.

Y continuó: “Estuvo a punto de abusarme. Tengo que estar agradeciendo que no me violaron”.

El hecho no se concretó porque el otro delincuente le insistía a su secuaz para huir de inmediato. Finalmente, escaparon y terminó el calvario para la mujer quien, minutos después, permanecía encerrada en el baño por el temor a salir.

“Hice un sacrificio enorme. Invertimos todos junto a mi familia”, narró, con desazón, Dalila. Y confirmó que drástica decisión que adoptará: “Tengo pensado cerrar e irme del país”.