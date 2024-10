Mitos y verdades sobre el café: ¿Sabías que es libre de gluten?

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo y, como sucede con muchos productos populares, está rodeado de mitos que a menudo confunden a los consumidores.

¿El café deshidrata? ¿Todos los solubles tienen azúcar? Para despejar dudas y entender mejor esta bebida, Juan Valdez presenta los mitos y verdades que pueden cambiar la forma en la que se disfruta una taza diaria.

1. Mito: Todos los cafés solubles contienen azúcar

Falso: No todos los cafés solubles tienen azúcar. Existen opciones puras que no contienen ningún tipo de agregado, permitiendo que cada persona elija cómo endulzarlo. Es clave buscar productos que indiquen “café tostado” y no “torrado”.

2. Mito: El café causa deshidratación

Falso: Si bien tiene un leve efecto diurético, el consumo moderado de café no causa deshidratación. Al contrario, cuenta dentro del consumo diario de líquidos, además la hidratación depende de la cantidad total de líquidos que se tome durante el día.

3. Mito: El café no es apto para celíacos

Falso: El café es naturalmente libre de gluten. La clave está en evitar la contaminación cruzada durante su procesamiento. En el caso de Juan Valdez esto no sucede y es apto su consumo para personas celíacas.

4. Mito: El café sólo se disfruta caliente

Falso: Cada vez más personas optan por café frío, en preparaciones como cold brew o café con hielo, especialmente en épocas calurosas.

5. Mito: El café provoca insomnio

Falso: La sensibilidad a la cafeína varía según cada persona. Consumir café temprano en el día o elegir opciones descafeinadas puede evitar problemas de sueño.