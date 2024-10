Fervor militante en el lanzamiento de la mesa “Cristina Presidenta”

La Delegación Quilmes del SMATA fue sede del lanzamiento de la mesa “Cristina Presidenta”, de cara a las elecciones en el Partido Justicialista nacional, en el marco de un acto encabezado por la jefa comunal local, Mayra Mendoza y los diputados nacioanales y referentes sindicales Mario ‘Paco’ Manrique y Vanesa Siley.

“Debemos reordenar lo que se desordenó y enderezar lo que se torció en el peronismo y, para eso, una vez más la compañera militante Cristina Fernández de Kirchner, que ha demostrado tener profundo amor y compromiso con la patria, es nuestra candidata y va a ser nuestra presidenta del PJ”, exclamó la anfitriona, la jefa comunal Mayra Mendoza.

✌🏼️ #Peronismo | Cristina competirá con Quintela por la presidencia del PJ: las listas



📍 https://t.co/mDJe2qsObq pic.twitter.com/nDjm188Vq8 — ANDigital (@ANDigitalOK) October 20, 2024

Asimismo, sostuvo que “el pueblo argentino necesita una alternativa para recrear su esperanza en el marco del fracaso del gobierno de crueldad y miseria de Javier Milei”

“La única fuerza capaz de hacerse cargo de eso es el peronismo, si es bajo el liderazgo de la responsable del último buen gobierno que tuvo Argentina, reconciliando al movimiento con su mandato histórico: independencia económica, soberanía política y justicia social”, añadió la intendenta quilmeña.

Finalmente, puso de relieve que “cuando la militancia se pone en marcha, estos deseos colectivos se pueden hacer realidad pero, para eso y acá en Quilmes lo sabemos, las cosas en ningún lado son magia ni suceden solamente por expresar el deseo. Hay que militar mucho, hay que ser respetuosos del trabajo que necesitamos hacer para poder ganar esta interna”.

Junto a sindicatos, organizaciones sociales y políticas y los compañeros @Vsiley y Paco Manrique, cerramos el día presentando la mesa Cristina Presidenta, de cara a la elección de autoridades del Partido Justicialista Nacional del próximo 17 de noviembre, en la delegación… pic.twitter.com/82uk49hWSs — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 22, 2024

En tanto, Manrique, aseguró que “hay una persona que cree que puede ser presidente de la Nación sin un partido organizado, fuerte, poderoso y con ideas, y la única persona que puede darle esas cualidades a nuestro partido se llama Cristina Fernández de Kirchner”.

“Esta es la primera batalla, Cristina presidenta del PJ, por experiencia, sabiduría y representatividad. No hay una dirigente de este país que tenga la representatividad que tiene Cristina, porque sigue siendo el emblema de los humildes y laburantes”, prosiguió el secretario adjunto del SMATA.

“Y después de la elección del 17 de noviembre vamos a tener otra batalla, que es la de la provincia de Buenos Aires, porque le van a querer venir a comer los talones a Máximo Kirchner, que es nuestro presidente del partido en la Provincia. Les puedo garantizar que conociendo todo el aspecto político de la Provincia, el compañero Máximo Kirchner les lleva un campo de ventaja en visión política a cualquiera de esos que le quieren dirimir el poder”, remató.

A su turno, la diputada nacional y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, inquirió: “¿La proscripción de Cristina es hacia Cristina o es hacia cada uno de nosotros, compañeros y compañeras, que nos impiden que la elijamos? ¿Quiénes son los proscriptos?”.

“Proscribieron al pueblo argentino y eso es lo que hoy tenemos que revertir desde una institucionalidad pequeña, pero sí que es fundamental para el campo nacional y popular. Cristina nos propone ordenar lo que no podría hacer ningún gobernador por ejemplo, porque el gobernador tiene que atender a su gestión, porque hoy Milei les sacó más del 80 % del presupuesto a las provincias, entonces una persona condicionada por la gestión no podría ponerse al frente de conducir el movimiento, no podría dedicarle todo el tiempo de su vida, como sí lo hace Cristina, para conducir los destinos de la alternativa que queremos crear”, remató.