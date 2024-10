‘Chiche’ Duhalde, lapidaria: “Cristina no puede ser más presidenta de nada”

La senadora nacional con mandato cumplido por el Partido Justicialista, Hilda González de Duhalde, criticó la interna peronista, a la cual tachó de “incomprensible e intolerable”.

“De esta manera no se construye nada nuevo pero es tal el desmadre que hay, los desencuentros son tan grandes que es muy difícil. Hay personajes como Cristina Kirchner que no se hace responsable de lo que ha sucedido en la Argentina en los últimos años. Entonces es preferible ubicarse en los desaciertos de Javier Milei sin reconocer, el peronismo no es eso”, analizó.

Así las cosas, evaluó que “si el peronismo no intenta, de una vez por todas, hacer una autocrítica de los errores cometidos y tratar de unirse con un proyecto común, que doctrinariamente los tiene y es maravilloso, si no son capaces de hacerlo, no tiene destino el justicialismo”.

“Cristina no puede ser mas presidenta de nada. Lo único que ha hecho es manejar el dedo indiscriminadamente y lo ha hecho con malísimos resultados, en muchas oportunidades, no solamente con Alberto Fernández”, recapituló ‘Chiche’ en declaraciones a la AM 950.

“Cristina ha dicho que ella no quería a Juan Domingo Perón, aunque si respetaba a Evita, ha dicho cosas muy fuertes y muy feas sobre Perón y hoy se abraza a esto como una posibilidad de permanecer. A veces es bueno volver a la casa, dedicarse a la vida privada y no joder más a nadie”, disparó la esposa del expresidente Eduardo Duhalde.

En igual tono, juzgó que “el kirchnerismo quiso hacer desaparecer al radicalismo y al peronismo y, de alguna manera lo logró, aunque lástima que no construyeron nada bueno”.

En cuanto al actual Gobierno, reflexionó: “Lo veo como lo está empezando a ver la mayoría de los argentinos, Javier Milei aún tiene un número pero no entiende de política y es tan brutal que a veces una buena idea se pierde cuando uno lo escucha en esos discurso tan agresivos. Él no habla de producción, por ejemplo, que es la única alternativa que tenemos para salir de esta situación”.

“Milei se lleva mal con todo el mundo y pretende que así poder sacar las leyes que necesita y me parece que no es el camino. El outsider de la política llega producto de lo que ha pasado pero la gente no cree en los políticos y la misma decepción que le dieron otros partidos se la dará La Libertad Avanza”, opinó.

“No sabe de gestión y está emperrado en el superávit, el déficit fiscal y cuando uno mira el déficit de Estados Unidos se quiere morir y se lo pone como modelo y a Estados Unidos le importa poco el déficit fiscal que tiene o pone como modelo a Israel, países que tiene Estado y él critica al Estado”, concluyó la exprimera dama.