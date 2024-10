El diputado nacional José Luis Espert eclipsó la monocorde exposición del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Es que el titular del cuerpo protagonizó dos incidentes con diputados opositores, el último, al borde de decantar en escenas de pugilato.

“¿Va a hacer la pregunta, diputado?”, apuraba en tono desafiante Espert al peronista chaqueño Juan Manuel Pedrini. “Apure, apure”, siguió.

Ante esto, Pedrini disparó: “Esta comisión funciona en modo Espert, con violencia verbal” y la respuesta no se hizo esperar: “Funciona con orden, ustedes son unos maleducados, que es otra cosa”.

🏛 #Congreso | Jose Luis Espert y Carlos Castagneto casi se van a las manos ante la mirada de un timorato Daniel Scioli 📍 https://andigital.com.ar/nota/127814/espert-y-castagneto-casi-se-van-a-las-manos-ante-la-mirada-de-un-timorato-scioli/ Publicado por ANDigital en Miércoles, 23 de octubre de 2024

Y al intentar levantar la reunión, quien se hartó fue Carlos Castagneto, pasándole facturas pasadas al parlamentario ultraoficialista. “Siempre he hablado bien, Daniel me conoce, pero cada vez que hablo me señalás, yo trato bien a la gente y nadie me señala”, dijo el extitular de la AFIP, acercándose al estrado principal.

“Si te señalo, ¿qué vas a hacer?”, aguijoneó Espert, sin moverse de la silla, teniendo casi cara a cara al exarquero de Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Yo señalo, mirá –la siguió el calvo libertario–… No me toqués, no me toqués. Yo te señalo”. Finalmente, Castagneto, frenado por algunos compañeros de bloque que le pedían no darle el gusto de entrar en la violencia, expresó: “Sos un agresivo. No podés cortar una reunión porque te plazca”.

“Salí de acá, no tenés nada que hacer acá”, sentenció Espert y Castagneto se contuvo el puño, ante un desconcertado Scioli que a esa altura ya no sabía qué decir y Espert algo aliviado.

Corte de micrófono

La diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Vanina Biasi, tuvo un duro cruce con su par oficialista, José Luis Espert, cuando formulaba preguntas al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli y el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda le cortó el micrófono.

Durante la exposición de Daniel Scioli en el Congreso, @jlespert censuró mi intervención cortándome el micrófono. No es la primera vez ejerce un acto de discriminación política contra mi pero sí fue la más burda y pinta de cuerpo entero a su gobierno y sus funcionarios. Dibujan… pic.twitter.com/bF0ML8BOJb — Vanina Biasi (@vaninabiasi) October 23, 2024

“Espert me cortó el micrófono cuando le pregunté a Scioli qué formación ambiental había adquirido para ejercer el cargo con el que lo premió Milei, luego de que en 2011 cuando oficiaba de gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el Frente Para la Victoria, tuvimos 89 muertes en La Plata debido a la ausencia de obras hídricas claves que hubieran evitado las inundaciones”, recordó la legisladora.

Previamente, la diputada Biasi había preguntado por los “pronunciados recortes” presupuestarios en el área ambiental, que en el caso de la Dirección de evaluación y control ambiental alcanzan el 55 % del presupuesto subejecutado en la actualidad. y también hizo referencia a la creación de SAD en los clubes de futbol, “una política impulsada en el marco de un ahogo prespuestario fuerte a los clubes existentes”.

Agradezco al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda @jlespert por esta invitación a @DiputadosAR, para exponer junto a mi equipo los lineamientos del presupuesto y los programas del año 2025.



Una jornada de 3 horas de preguntas y respuestas en términos… pic.twitter.com/ZR5jab6sjW — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) October 23, 2024

“No pueden tapar el sol con las manos. La censura y los métodos patoteriles de Espert pintan de cuerpo entero la naturaleza de todo el Gobierno, que es incompatible con cualquier práctica democrática cuando se sostienen con la violencia del hambre y la represión. Los trabajadores los vamos a frenar con nuestra movilización”, sentenció Biasi.