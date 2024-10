Viajar en avión: Consejos para tener un vuelo perfecto

Llegan las tan ansiadas vacaciones, ya elegiste el destino, comparaste precios, tenés hospedaje y solo resta organizar. Sí, sabemos que puede resultar un poco estresante y, en general, nunca es el momento para dedicar tiempo a los detalles. Sin embargo, la organización es clave para evitar dolores de cabeza. Si vas a viajar en avión, seguí leyendo este artículo para lograr que tu viaje sea perfecto y ¡sin sorpresas poco felices!

¿Es la primera vez que vas a viajar en avión? ¿Ya has viajado en varias oportunidades? Sea cual fuera tu situación, siempre viene bien hacer un repaso de los aspectos importantes a la hora de emprender un vuelo.

Para la Real Academia Española (RAE), organizar es “preparar algo disponiendo todo lo necesario”, por eso nada debería quedar librado al azar. ¿Pensaste en cómo trasladarte hasta el aeropuerto? Parece algo simple pero es fundamental llegar en el horario indicado y, si contratás a una empresa de traslado de pasajeros, que la misma sea de confianza y garantice el arribo en tiempo y forma.

Empresas como Tienda León, por ejemplo, te permiten viajar de manera eficiente y segura hacia el Aeropuerto de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. A su vez, esta compañía es pionera en transporte de pasajeros de líneas aéreas ya sea en ómnibus, remises, minivan y combis de última generación. Nada mal, si buscamos empresas que estén bien equipadas. Podés chequear la App de Central de pasajes, una plataforma que te permite comparar precios, horarios y conseguir importantes descuentos.

Consejos útiles para un viaje con menos estrés

Una vez que llegás al aeropuerto las cartas están jugadas y ya no hay mucho por resolver, ya que corrés a contrarreloj. Si quedaron pendientes, el viaje puede ser frustrante. Sin embargo, tenemos algunos consejos para compartir a continuación.

1. Llegá al aeropuerto con tiempo

“El viaje no inicia cuando despega el avión, sino varias horas antes”, debería repetirse como un mantra. Tené en cuenta que para los vuelos internacionales te piden llegar tres horas antes y, para los vuelos nacionales, con una hora de anticipación está perfecto. Estos tiempos no están librados al azar, al contrario ya que se estipulan según la cantidad de minutos destinada para cada uno de los procesos que realizás previo a subir al avión.

2. Tené toda la documentación a mano

Parece un dato básico, sin embargo es importante que la documentación necesaria para viajar se encuentre en un sitio de fácil acceso, como una mochila o cartera. Te recomendamos tener en un mismo lugar tu DNI/pasaporte y el ticket para abordar, ya que te los van a pedir constantemente en tu viaje y cuando llegues destino.

Por otra parte, si viajás en avión con menores de edad, es conveniente que consultes qué documentación deberás presentar. Recordá que toda la documentación que lleves debe ser original o copias que estén legalizadas o certificadas. Y no te olvides que las licencias de conducir no son un documento válido de viaje, por lo tanto no reemplazan al DNI.

3. Cumplí con los requerimientos del país de destino

En caso de realizar un viaje al exterior, es importante chequear si el país de destino solicita ciertos requisitos, como por ejemplo aplicar ciertas vacunas para poder ingresar. Por lo tanto, es mejor consultar en sitios oficiales si tienen algún requisito y así poder cumplirlo.

Qué no hacer durante el viaje en avión

Tratar de que las horas de viaje sean en calma es fundamental ya que vas a compartir un espacio reducido con diversas personas. El comportamiento respetuoso es clave. Por lo tanto, es importante que utilices el asiento designado y no intentes cambiar de lugar.

Por otra parte, es fundamental que respetes la señal de luz que indica cuándo se debe abrochar el cinturón. Si hay niños, es importante motivarlos a que sigan estas indicaciones, por cuestiones de seguridad, como también vigilarlos durante el vuelo. Sí, sabemos que es todo un desafío viajar con peques, pero hay que ocuparse y no desentenderse del tema.

A su vez, hay pasajeros que con el fin de no aburrirse, y que el viaje pase más rápido, escuchan música o algún contenido de interés sin auriculares o audífonos. De esta manera, se molesta al resto de los pasajeros y no se escuchan atentamente las indicaciones que se dan durante el vuelo.

Por último, y no por eso menos importante, procurá dejar tu asiento en buenas condiciones, sin basura ni desorden. La educación y buenas costumbres deben acompañarte a todos lados.

Esperamos que estos consejos para viajar en avión hayan sido de utilidad, que tengan un vuelo súper agradable y que la llegada a destino sea tan soñada como imaginaste. ¡Buen viaje!