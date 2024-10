Mayra Mendoza estalló con Jaldo por apoyar a Quintela y de paso le pegó a Kicillof

La interna del PJ está al rojo vivo y este miércoles la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, descargó su furia contra el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien apoyó a su par de La Rioja, Ricardo Quintela, reivindicando la condición de no ser kirchnerista.

Consultado por la interna del peronismo donde competirán la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el mandatario riojano, Jaldo expresó: “Quiero decir que no soy de La Cámpora ni kirchnerista. Una forma de ayudar al movimiento nacional justicialista es trabajando con un gobernador como Quintela”.

Las palabras del gobernador tucumano fueron una daga para el kirchnerismo, a tal punto que Mayra Mendoza salió al cruce en redes y le enrostró haber apoyado el veto a la movilidad jubilatoria.

Cena con @JMilei y el “héroe” @OsvaldoJaldo sale públicamente a apoyar la lista de Quintela, diferenciándose de @CFKArgentina👇🏽



Uno más uno siempre fue dos. A algunos economistas parece que les cuesta comprender cuentas tan simples.



Ah, y ya sabemos que no son de @la_campora… pic.twitter.com/8prOyF0a6H — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 23, 2024

“Cena con (Javier) Milei y el ‘héroe’ Osvaldo Jaldo sale públicamente a apoyar la lista de Quintela, diferenciándose de Cristina”, apuntó.

En línea con un posteo de La Cámpora, la jefa comunal de Quilmes también deslizó un cuestionamiento tácito a Axel Kicillof por no haberse pronunciado a favor de la postulación de Cristina.

“Uno más uno siempre fue dos. A algunos economistas parece que les cuesta comprender cuentas tan simples”, ironizó.

Y cerró con otro cuestionamiento a Jaldo: “Ya sabemos que no son de La Cámpora, si no, sus legisladores no hubiesen votado a favor del veto al aumento para los jubilados”.