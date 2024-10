Monzó desacreditó a Milei: “Tiene un trastorno de personalidad y es tóxico para la democracia”

El diputado nacional de Encuentro Federal, Emilio Monzó, fue lapidario con la figura presidencial al dar cuenta que “quizás Macri tuvo un desliz cuando dijo que Milei tiene una psicología especial”, pues “Milei tiene un trastorno en la personalidad; una patología narcisista”.

“Milei infla sus aptitudes: necesita ponerse en un lugar de importancia”, analizó, para luego echar por tierra uno de los caballitos de batalla del mandatario: “Si estás con Milei, dejás de pertenecer a la casta. A la personalidad narcisista de Milei no le importa tu opinión, sino tu posición”.

En igual tenor, juzgó que “Milei tiene una personalidad tóxica para la democracia” y consideró que “hay que analizar el equilibrio emocional de nuestros líderes”.

Por otra parte, sostuvo que “mientras trabajábamos para darle las herramientas a Milei, él nos decía ratas. Trabajamos mucho para que salga la Ley Bases” y “a pesar que salió” la normativa “nos siguió increpando”.

De todas maneras, admitió que “hoy no hay alternativa política al Gobierno de Milei”, pues “la alternativa a Milei va a surgir por demanda. Ya no existen los partidos políticos tradicionales”.

“Hay mucha gente que quedó en el centro: Larreta, la Coalición Cívica, el cordobesismo”, enumeró Monzó en declaraciones a CNN Radio.

En tanto, manifestó que “no podés celebrar un tercio para sostener un veto. No hay programa de Gobierno, no hay seriedad, en Casa Rosada todo es muy táctico: no hay plan de Gobierno”.