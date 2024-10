Ruptura radical: “No ir con rodilleras arrastrándose a la Casa Rosada”

El diputado nacional de la UCR, Fernando Carbajal, justificó la ruptura del bloque en la Cámara baja y apuntó contra el jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo, a quien tachó de haber pasado a ser “un personaje de segunda línea porque la línea política de ese grupo la está marcando el tucumano (Mariano) Campero y De Loredo está haciendo seguidismo de Campero”.

“Es bastante patético para él, que tenía aspiraciones de ser un dirigente nacional. La verdad es que terminó siendo arrastrado por Campero a esa reunión”, expuso en alusión al estrecho nexo con los cinco legisladores cooptados por el Gobierno.

El plan económico está andando.

Por eso, acompañamos la política de equilibrio fiscal. pic.twitter.com/KN9cfkCfqQ — Mariano Campero 🇦🇷 (@mariano_campero) October 24, 2024

“Nosotros no esperábamos nada porque estaba claro que había perdido su rol de conductor del bloque, ya hace tiempo que en los hechos tampoco lo venía ejerciendo, no participaba en las reuniones de comisión, no había una postura clara del radicalismo, sino una jugada personal de ver cómo se preservaba”, disparó en declaraciones a Radio 10.

Del mismo modo, el legislador formoseño condenó la “actitud de De Loredo de sobreactuar este gesto de sumisión hacia el Poder Ejecutivo, yendo a esta reunión, sacándose esta foto con Santiago Caputo, fue un gesto muy claro de alineamiento con el oficialismo, que tornaba imposible seguir permaneciendo ahí”.

Tras la división del bloque, aclaró que no significa que votarán siempre en contra del oficialismo: “Ayer (miércoles) fue un día donde votamos e impulsamos este dictamen de consenso entre todas las bancadas (en el juicio por jurados), ¿pero dónde lo negociamos? ¿En la Casa Rosada? No, en el Congreso. Nos sentamos en el despacho diputados de diferentes bloques y le afinamos la punta al lápiz, eso es democracia, República, no ir con rodilleras arrastrándose a la Casa Rosada”.

“Yo prefiero creer que la UCR somos nosotros. En el otro bloque hay algunos radicales todavía que van a tener que reflexionar. Las puertas están abiertas para que se sumen a este bloque. Y después queda un nuevo bloque pro-oficialista. Sin pretender hacer radicalómetro y decir ‘somos nosotros los exclusivos’, lo cierto es que por la expresión histórica del radicalismo no se puede estar con Milei. Nosotros somos socialdemócratas, creemos en un Estado inteligente, transparente, que actúe como palanca de desarrollo y promoción social; no podés ser radical y mileísta”, argumentó.

Y sentenció: “Nosotros esperamos haber iniciado un proceso. Esto no es un punto de llegada, sino de partida, para la recuperación del radicalismo. Y dentro del otro bloque han quedado amigos y amigas que no tenemos dudas de que van a terminar abandonando ese espacio, que va a hacerse cada vez más oficialista, y venir al bloque del radicalismo, que estamos reconstruyendo”.