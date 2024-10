A Estela de Carlotto le molestó que cantaran “Cristina presidenta” en el acto de Abuelas

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aludió al acto por el 47° aniversario de la entidad de derechos humanos, ceremonia que dejó de saldo una significativa foto de Cristina Fernández de Kirchenr y Axel Kicillof en plena interna del peronismo.

“Estábamos con el gobernador, que también hay una aspiración que llegue a presidente y con Cristina, que también tiene la oportunidad, pero en ese momento no busca la presidencia y gritaban eso”, expresó la dirigente en alusión a los cánticos “Cristina presidenta” provenientes de un sector del público presente en el Teatro Argentino de La Plata.

“Me molestó un poquito, no estábamos para elegir candidatos políticos, estábamos para recordar todo lo que pasó y que no vuelva a pasar”, anexó Estela de Carlotto en declaraciones a Radio Con Vos.

🗣️"ME MOLESTÓ QUE CANTARAN CRISTINA PRESIDENTA"



Luego dijo ser algo parecido a una mediadora: “Yo ayer era un poquito eso. La caricia de Cristina, el vasito de agua que compartimos con Kicillof. Para mí ya quedó marcado que los dos estaban juntos. Vamos a ver lo que pasa, depende mucho del pueblo”.

“No hubo una conexión de una charla, estuvieron serios, pero juntos para este acto y para pensar después cómo hacer para que el país tenga un vivir sano, bueno y generoso para el pueblo”, aseveró.

Finalmente, aseveró que el presidente Javier Milei “no existe para nosotras. Nos ofende, nos insulta. Es todo ofensa. Nos agrede, nos odia, no vamos a hablar con él”.