Advierten que “Argentina reemplazó una grieta por otra”

El analista político Gustavo Marangoni se refirió a la actualidad del presidente Javier Milei y consideró que “nunca nadie con tan poco logró tanto en tan poco tiempo”.

“Hace un año uno se preguntaba cómo iba a hacer Milei sin diputados ni senadores, pero parece que con dos cuestiones claras alcanza para empezar: una es tener la voluntad de utilizar al máximo los atributos que confiere el Poder Ejecutivo, y lo segundo es tener claro al menos una cosa, que en este caso es el ajuste fiscal”, expuso.

Asimismo, el extitular del Banco Provincia manifestó que “ser presidente requiere comprender el poder y saber que no podés no hacer nada. El argentino promedio, aunque no comparte, respeta más el uso y hasta cierto abuso del poder que la inacción en el poder”.

“En política, cuando te subestiman te da una ventaja importante. Milei toleró que lo subestimen y tuvo la astucia personal para aparecer en el momento indicado”, evaluó Marangoni en declaraciones a la AM 950.

De todos modos, manifestó que “Argentina reemplazó una grieta por otra y hay una mitad de la población que difícilmente acompaña a esto”.

En cuanto al rol del expresidente Mauricio Macri, sostuvo que el líder PRO “dio una muy buena definición en los últimos días sobre Javier Milei y aclaró que no hay que pedir cosas que Milei no prometió porque dijo que venía a romper. A su vez, Macri está en una paritaria permanente con Milei”.

“La oposición todavía no tiene quién le escriba y hay una incomprensión del fenómeno Milei”, sentenció el co-fundador de M&R Asociados.