Máximo Kirchner tensa la cuerda con Kicillof: “Eso que hace no le va a salir bien”

El diputado nacional de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, deslizó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof apoya a Ricardo Quintela en la carrera por la conducción del PJ, instancia en la que el gobernador riojano competirá con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Sí, sí, se han juntado varios de la provincia de Buenos Aires. No lo tomo como una traición, no puedo explicar a los demás”, matizó el legislador en declaraciones a Radio 10.

Luego recordó que “Cristina por Axel tenía una debilidad enorme” y consideró que “no se hacen esas cosas, no está bien, no está bien porque tenés que tener motivos políticos para decir ‘yo apoyo esto’, y tienen que ser realidades”.

“Les quiero decir que tampoco les va a salir bien, ya lo intentó Alberto (Fernández) el tema de las formas, empezó a pensar en él mismo, y salió mal”, advirtió Kirchner.

Al aludir a las “mezquindades políticas” que le atribuye al mandatario provincial, negó estar al frente de una campaña de desgaste. “Me parece que es al revés el esmerilamiento, y es todo el santo día y el periodismo lo sabe”, disparó.

💥 "YO NO ESTOY LIMANDO A KICILLOF"



🎙️ La definición de Máximo Kirchner sobre la relación con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.#Argenzuela con @rialjorge pic.twitter.com/2q1cP5JylG — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) October 25, 2024

“Los compañeros que se sumaron a los ministerios de Axel fueron a trabajar... sería bueno que uno diga, ‘me mandaron a hacer una zancadilla’, que no fue así. Yo no me manejo por resentimientos personales ni pienso la política en términos de dónde quedo yo, pero hay muchos que piensan, ‘¿dónde está mi lugar?’”, inquirió.

En igual tesitura, lanzó: “Todo este tema no lo entiendo. Hay un método político del off, de operar sobre sectores del periodismo; yo no comparto eso de andar dando vuelta por los medios todos los días”.

“A mí nadie me escuchó hablar de listas, pero uno queda embadurnado porque otros lo hacen y termina todo como una tergiversación grande, es una pena, porque a mí me llamás por teléfono y podemos debatir horas y horas, nunca le escapé a la discusión”, relativizó.

“Antes de que el gobernador viaje a Italia a ver al papa Francisco nos juntamos, estaban Wado de Pedro, Mariano Recalde y Lucía Cámpora; nos esperaban para un almuerzo muy rico (Carlos) Bianco, Agustina Vila, Axel y (Andrés) Larroque”, reveló.

💥 "YO ENTENDÍA QUE AXEL DEBÍA SER CANDIDATO A PRESIDENTE EL AÑO PASADO"



🎙️ Máximo Kirchner y su mirada sobre las candidaturas en las últimas elecciones. #Argenzuela con @rialjorge pic.twitter.com/bv10TZkaLH — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) October 25, 2024

En este sentido, Máximo detalló que “la charla tuvo idas y vuelta y el gobernador dijo, ‘apenas vuelvo de italia los llamo’ y no llamó. Entiendo que tiene sus tareas... Si no llamó, esta todo bien, no me ofendo. En cambio, hay gente que está para el sindicato de dirigentes políticos porque se quejan de cómo los tratan. Yo soy mucho más despojado, tenemos un objetivo que a mi entender sigue siendo el mismo y me muevo bajo esos márgenes”.