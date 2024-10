Paro de transporte: Ante el atraso salarial, vaticinan una huelga “impactante”

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó la medida de fuerza de 24 horas del próximo miércoles 30 y adelantó que esperan la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que significaría el no funcionamiento de colectivos.

En diálogo con Radio Provincia, Maturano explicó la razón detrás del paro y apuntó: “La empresa mantiene una deuda con los trabajadores que ronda el 40 % y no quiere hacerse cargo. No estamos pidiendo superar la inflación, sino recomponer salarios, pero aún no fuimos convocados a paritarias”.

🚍 #Conflictividad | Con Moyano a la cabeza, sindicatos del transporte confirmaron el paro del 30 de octubre



📍 https://t.co/Hau0JCRYah pic.twitter.com/vLFA1A8xn6 — ANDigital (@ANDigitalOK) October 22, 2024

En ese marco, detalló que “la medida va a impactar en todos los sectores del transporte. Estamos esperando a ver qué resuelve la UTA, porque ellos están con una conciliación obligatoria hasta el lunes 28”.

Acto seguido, añadió que el problema es que “no se ponen de acuerdo sobre el tema de los subsidios y nosotros estamos en el medio”, y consignó: “Los empresarios en vez de hacer un lockout patronal y parar los micros, como no quieren pagar el costo político, nos ajustan a nosotros”.

Consultado sobre las posibles privatizaciones del transporte anunciadas por la gestión de Javier Milei como ‘Belgrano Cargas’, manifestó: “Se habla de concesiones a empresas privadas como en la época de Menem y ya sabemos cómo nos fue”.

“Nosotros no le tenemos miedo al capital privado, que vengan que inviertan en las vías, en infraestructura, en los trenes, en más seguridad. Estamos abiertos a eso, lo que no queremos es que el Gobierno termine subsidiando a esas empresas que vienen a hacer negocios con el dinero de los argentinos”, completó Maturano.