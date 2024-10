Deslizan que “el cepo cambiario ya es más un peso que un beneficio”

El economista y director la Escuela de Negocios de la UADE, Fausto Spotorno, se refirió a la necesidad de eliminar el cepo cambiario, dado que “ya es mas un peso que un beneficio”.

“Hay dos riesgos, sacarlo mal y que se vaya todo al demonio y no sacarlo y que la actividad económica no arranque, hoy lo que más traba la actividad económica es el cepo cambiario. Si no lo sacás empezás a tener otro tipo de problemas como la dificultad para recuperar la economía, que es lo que estamos viendo”, advirtió en declaraciones a CNN Radio.

En este sentido, consideró que “mientras se vaya sacando, si es gradual o no, está bien. Hasta ahora se movió muy poquito la salida del cepo, no ha cambiado mucho. El mercado de capitales está muy encepado y se ha liberado algo las importaciones pero a Argentina le faltan dólares y le van a faltar dólares”.

“Yo pienso al revés de lo que dijo el presidente Javier Milei, primero saco el cepo y después van a venir los dólares, no es que van a venir los dólares antes de sacar el cepo”, contrastó el exintegrante del consejo asesor presidencial.

“Como Argentina necesita divisas porque no tiene y no para financiar el Estado porque el Gobierno ha hecho un ajuste importante en materia fiscal, con lo cual el problema no es la necesidad del fisco, se necesitan dólares para crecer. Los dólares van a venir cuando no haya cepo, cuando sepan que van a poder salir. Está el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) que es un mecanismo, un parche”, acotó.

Acto seguido, planteó que “los riesgos de salir mal del cepo son cada vez menores y los riesgos que genera el cepo son cada vez mayores, es una economía que es no está generando suficientes dólares para crecer”.

“Cuando asumió el Gobierno el riesgo de sacar el cepo era muy alto, sobre todo con la inflación muy elevada, hoy ya el riesgo es mucho más bajo y, al revés, estás teniendo un problema por el cepo”, indicó Sportorno.

Finalmente, evaluó que “la brecha cambiaria es muy chiquita, una devaluación muy fuerte nadie está esperando, aún con una devaluación, como hay precios que tienen que seguir bajando porque se cae el Impuesto País a fin de año, la baja de alícuotas y otras cosas, hace que tengas una baja de precios en los próximos meses y eso te va ayudar para que en caso de que haya un corrección cambiaria tenga impacto sobre los precios mismos”.