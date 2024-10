Seis destinos para los amantes del café

Quienes aman a esta bebida, van a estar de acuerdo en que un gran café comienza con unos buenos granos. Anclado en ello, la plataforma líder para viajeros, Booking.com, comparte seis destinos destacados por sus exclusivas infusiones.

Desde las cadenas de café de especialidad de Santa Bárbara, conocidas por disponer de los mejores granos, hasta los de café lavado de Java, que garantizan una taza suprema, a continuación, el detalle:

Santa Bárbara, California

En el corazón de California se encuentra Santa Bárbara, una pintoresca ciudad conocida por sus playas amplias, su arquitectura brillante y sus clásicos platos de mariscos. También alberga una antigua cultura del café, con numerosas plantaciones de comercio justo y exclusivas cafeterías que ofrecen una mezcla única de sabores.

Las personas que quieran conocer la cultura del café de Santa Bárbara van a estar encantadas de saber que sus cafeterías son conocidas por sus sabores locales, que incluyen un sabor a nuez, chocolate y frutas. Tanto la famosa Santa Bárbara Roasting Company, que sirve más de 70 variedades de café orgánico cultivado a la sombra y siguiendo la pauta de comercio justo, como la cafetería Lighthouse, famosa por sus infusiones calientes y su pastelería deliciosa, ofrecen una amplia variedad de opciones.

Entre las catas de café, las personas pueden aprovechar esta visita guiada por una fábrica para hacer sus propias cortezas de chocolate, donde van a tener la emocionante oportunidad de hacer un producto de chocolate personalizado, único, y diseñar la caja para envolverlo.

Java, Indonesia

La isla de Java, conocida como el centro geográfico y económico de Indonesia, se encuentra entre Sumatra y Bali. Su ubicación cerca del Ecuador y las montañas de los alrededores crean microclimas perfectos para el cultivo de café.

Las personas van a poder disfrutar de un entorno idílico que incluye zonas verdes preciosas, grandes parques nacionales, montañas impactantes y templos impresionantes. También van a poder aprender más sobre la industria del café de Java, que data del siglo XVIII. Hoy en día, quienes aman la cafeína pueden disfrutar de su exclusivo café javanés, que pasa por un proceso único de lavado para ofrecer un sabor más limpio y dulce.

Después de disfrutar de una bebida caliente, las personas van a poder descubrir la cultura de la isla con esta entrada para el museo de Java, que les permite ver colecciones antiguas y experimentar algunas de las tradiciones únicas de la isla, como la fabricación de telas batik, la pintura de máscaras e incluso el aprendizaje de danza javanesa.

Coatepec, México

Coatepec está situada en el centro de la región de Veracruz y alberga pueblos pintorescos, parques elegantes y una gran variedad de museos culturales, como el famoso Museo del Café, así como mercados de comida para descubrir delicias locales como tamales y chilaquiles.

También es la capital del café de México, gracias a que es uno de los mayores productores de granos de café de la región.

Además de caracterizarse por sus edificios de colores vivos, también es conocida por la gran cantidad de excelentes cafeterías, donde las personas pueden disfrutar de un café recién tostado, con los granos de altura de Coatepec, conocidos por su acidez media y su sutil sabor a nuez.

Los miembros de la comunidad viajera que quieran saber más y degustar la bebida local, tienen que visitar el Museo del Café o hacer una visita guiada del café, para conocer el proceso que va desde el grano a la taza. Además de poseer el título de capital del café, Coatepec también es conocida como la capital de orquídeas de México, y quienes la visitan pueden ver la dedicación que se les presta a estas plantas si van al jardín del Museo de Orquídeas.

Ho Chi Minh, Vietnam

Ho Chi Minh, caracterizada por sus ríos y canales, es la ciudad más poblada de Vietnam y ofrece un ambiente alegre que se refleja mejor en su llamativa arquitectura, templos cautivadores, mercados callejeros y una animada vida nocturna.

Además, Vietnam tiene una rica y variada cultura cafetera, y en muchas zonas se acuñan delicias autóctonas, como el “cà phê trúng”, un café con huevo. Vas a poder contemplar las avenidas de la ciudad repletas de cafeterías de lujo y lugares tradicionales donde tanto las personas del lugar como quienes la visitan se sientan en banquetas al borde de las calles disfrutando del “cà phê sữa đá”, un café recién tostado de origen vietnamita con leche condensada que se suele servir sobre hielo.

Para experimentar la cultura del café vietnamita, las personas pueden unirse a una excursión del café vietnamita para conocer su historia y aprender a prepararlo, además de disfrutar de una degustación.

Nicosia, Chipre

Nicosia, la capital y ciudad más grande de Chipre, está llena de calles estrechas repletas de casas tradicionales, tapices ornamentales y museos antiguos. Junto con su atractivo arqueológico, la ciudad atrae a quienes aman el café, ya que un ritual propio de la cultura chipriota es no solo comenzar el día con esta bebida, sino hacer varias pausas para tomar café durante todo el día y la noche.

De esta forma, esta infusión se ha convertido en la bebida favorita del país. La comunidad viajera va a poder disfrutar de cafeterías animadas, baristas profesionales y una selección variada de cafés, así como de una famosa infusión que mezcla granos de café arábica y robusta provenientes de Brasil, India y Etiopía y que tienen un sabor a tabaco, chocolate y tierra.

Durante tu visita a Nicosia, vas a poder disfrutar de esta excursión a pie por la ciudad de Nicosia del Norte, que abarca la antigua historia de la región.

Darjeeling, India

Las personas que prefieran el té antes que el café, deberían dirigirse a la “capital del té” de la India, Darjeeling. Su relación con las infusiones se remonta a 1856, cuando se establecieron los primeros cultivos comerciales de té. Hoy en día, su clima fresco y húmedo y su topografía hacen de esta zona un lugar perfecto para el cultivo del té.

Aprendé más con una excursión al mundo del famoso té Darjeeling, donde vas a poder visitar el Sourenee Tea Estate, participar en una excursión por la fábrica y disfrutar de una sesión de degustación.

