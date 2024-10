“Nos movilizamos a la CGT para que se despierte de la siesta eterna”

Este sábado en Plaza de Mayo se realizó la Primera Asamblea Interuniversitaria del AMBA, convocada por estudiantes de la UBA y el Conurbano, que “marcó un punto de quiebre en el proceso de autoorganización de los sectores más radicalizados de la lucha universitaria”, según los organizadores.

En este marco, Agustín Romero, estudiante de la Facultad de Sociales (UBA) y secretario de Organización disidente en la Federación Universitaria Argentina (FUA), afirmó que “tomamos conciencia que no podíamos esperar a los rectores del CIN que critican nuestras tomas, o a las juventudes de la UCR y el peronismo que especulan con la ‘rosca’ parlamentaria”.

“Ahí ya perdieron los jubilados, la Ley de Financiamiento y no vamos a volver caer tres veces en la misma trampa. Ahora tenemos fuerza nacional y respaldo social: no hay rincón donde no se escuche ‘Universidad de los trabajadores, y al que no le guste, se jode’. Javier Milei se metió con la generación equivocada: la rebeldía no se volvió de derecha, está en las universidades y el 12 de noviembre vamos con una nueva y masiva Marcha Federal en todo el país”, sentenció.

Por su parte, Ana Paredes Landman, estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y referente del movimiento de Autoconvocados de esa casa de altos estudios consignó que “en el Conurbano hay una extendido compromiso con la defensa de la universidad pública”.

“En nuestro caso, nos autoconvocamos porque la rectoría de la UNLaM, y la conducción peronista del Centro de Estudiantes, en lugar de apoyar y amplificar el movimiento, nos manda patovicas y barrabravas a agredirnos físicamente”, acotó.

Así las cosas, disparó: “No entendieron nada, este movimiento llegó para quedarse y el 1 de noviembre marchamos a la CGT para que se despierte de la siesta ‘eterna’ y llame a parar el 12 de noviembre en apoyo al movimiento universitario y en rechazo al Presupuesto 2025 de ajuste: las y los hijos de los trabajadores queremos seguir siendo universitarios y la CGT tiene que asumir esta causa como propia y salir de la parálisis”.

Desde la convocatoria dieron cuenta que “la Asamblea resolvió mantener las tomas y convocar a un corte y movilización el 1 de noviembre desde Plaza de Mayo hacia la CGT, exigiendo un paro nacional activo el 12 de noviembre, en el marco de una tercera Marcha Federal Universitaria. La medida responde a la inacción del sindicalismo y las conducciones estudiantiles peronistas y radicales, que buscan pactos parlamentarios en lugar de luchar por un presupuesto educativo digno para 2025. La marcha será organizada desde las bases con todas las provincias del país, con un Encuentro Nacional Estudiantil el 5 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales”.

“Esta nueva movilización busca frenar los ataques a la autonomía universitaria, los recortes y la falta de financiamiento que afectan a toda la comunidad educativa. Los estudiantes convocamos a todos los sectores a unirse en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad, y a luchar por los derechos de docentes y no docentes que hoy enfrentan condiciones laborales precarias”, finalizaron.