Delincuentes armados sometieron a una familia en City Bell y se llevaron todo

City Bell vuelve a ser noticia por la reinante inseguridad en la zona luego de que una familia sufriera una violenta entradera cuando se aprestaba a cenar: tres delincuentes armados irrumpieron en la vivienda, sometieron a sus propietarios, los ataron, los golpearon y les robaron todo lo que pudieron.

El hecho se produjo este lunes por la noche en la esquina de las calles 443 y 21c de la mencionada localidad de la zona norte del partido de La Plata, en momentos en que la familia, integrada por un hombre, una mujer y dos pequeños, estaba a punto de compartir la cena.

Los tres delincuentes ingresaron a los gritos, a cara descubierta y blandiendo sus armas: a la mujer con los dos niños, uno de 7 y una nena de 3, los llevaron a la planta alta de la propiedad, y uno de los malvivientes se quedó todo el tiempo con ellos, mientras que al hombre lo mantuvieron en la planta baja.

A él lo golpearon con las culatas de las armas en al cuerpo y la cabeza, exigiéndole que les entregara dinero en efectivo que no tenía, pero al ver que su versión era real fueron calmándose y terminaron actuando con relativa tranquilidad y con el arma en la cintura.

Luego de unos 20 minutos, que para las víctimas fue una eternidad, los delincuentes huyeron con dos televisores, una PlayStation 3, tres teléfonos celulares, una freidora de aire, algunas joyas de la mujer y demás elementos de valor, además del automóvil familiar Ford Focus de color blanco, aunque sin dinero en efectivo y dejándolos atados a todos.

Tras lograr desatarse, se comunicaron con el 911 y un móvil del Comando de Patrullas se hizo presente, para luego acercarse otro de la Comisaría Décima y personal de la Policía Científica puesto que los malhechores olvidaron en el patio una pava eléctrica que intentaron llevarse y que podría tener sus huellas dactilares.

“Es la quinta vez que nos roban en los últimos tres años, tres de esas cinco veces se nos metieron en la casa, y ésta última vez fue la peor, porque nosotros estábamos adentro, que es algo que nunca había pasado”, relató Pancho, dueño de casa, en diálogo con ANDigital.

Si bien se vivieron momentos de extrema tensión, la víctima juzgó que se trataba de delincuentes “con experiencia” puesto que “no estuvieron alterados en ningún momento y, una vez que controlaron la situación, hasta guardaron las armas y dejaron de apuntarnos”.

Vale remarcar que el sujeto que subió a la planta alta junto a la mujer y los niños estuvo “tranquilo en todo momento”, de acuerdo al relato de la mujer: “Nos decía que, si no gritábamos, nos nos iban a hacer nada, que él tenía hijos y que no nos iban a robar nada de los nenes, y así fue porque no se llevaron nada de la pieza de ellos”, recordó, sumamente acongojada.

En diálogo con agentes policiales, desde el Servicio de Calle de la dependencia de City Bell se informó que realizaron una observación visual por el barrio en busca del automóvil, aunque no apareció, y se pidió el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, incluidos los domos municipales que existen sobre Camino Centenario y Camino Belgrano, que aún no fue respondido por parte de la Municipalidad de La Plata.

Sí se sabe que no se puede hacer un seguimiento con las cámaras lectoras de patentes puesto que si bien existen en La Plata, la zona norte y un sector del oeste del Conurbano bonaerense, en la parte sur –llámese Berazategui, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown o Avellaneda– ningún municipio colocó aún este asistente vital para darle seguimiento a un vehículo con pedido de captura.

Como dato final, no es menor destacar que pasado el mediodía del lunes se había disparado la alarma de la vivienda siniestrada, pero ante la ausencia de los moradores fue una vecina quien se acercó al lugar y corroboró que en ese momento todo estaba bien.