Tras una larga espera, llega a la Argentina la película número 50 de Woody Allen

Con Golpe de suerte en París, su película número 50, Woody Allen vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes cineastas contemporáneos. El 14 de noviembre tendrá su esperado estreno en las salas argentinas.

En esta ocasión, además de escribir y dirigir, el legendario director se une por quinta vez con el renombrado director de fotografía Vittorio Storaro, cuyo trabajo en clásicos como Apocalypse Now y El último emperador lo convirtió en una leyenda del cine.

Juntos, Allen y Storaro le imprimen un sello visual inconfundible a la película, tal como lo hicieron en sus anteriores colaboraciones, la más reciente en Café Society en 2016.

Aunque Allen es conocido por su vínculo con Nueva York, París siempre ha tenido un lugar especial en su filmografía. En Golpe de suerte en París, vuelve a la capital francesa, donde ya había filmado parcialmente Everybody says i love you y Midnight in Paris.

Inicialmente, pensó en rodarla en inglés con protagonistas estadounidenses, pero finalmente decidió hacerla completamente en francés, influenciado por su amor por el cine europeo.

La trama sigue a Jean (Melvil Poupaud) y Fanny (Lou de Laâge), una pareja adinerada que vive en un elegante departamento en París.

Sin embargo, la relación comienza a tambalearse cuando Fanny se reencuentra con Alain (Niels Schneider), un viejo compañero de la secundaria.

Así, temas recurrentes en la obra de Allen como el azar, la suerte y el control, cobran vida en esta historia, al igual que lo hicieron en Match Point.

Fanny, atrapada en la vida controlada y rígida de Jean, se siente atraída por el estilo de vida bohemio y libre de Alain, lo que profundiza la brecha en su matrimonio.

Golpe de suerte en París es más que una historia romántica; es un homenaje a la influencia del azar en la vida, un tema que Allen explora a través de personajes que encarnan diferentes formas de enfrentar la incertidumbre.

Con una cinematografía que capta la belleza de París y una banda sonora que rinde tributo al cine francés de los 50 y 60 con jazz moderno, la película es un reflejo tanto del amor de Allen por la ciudad como por el cine europeo.