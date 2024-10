Santiago Cafiero puso en duda la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández

El diputado nacional de Unión por la Patria, Santiago Cafiero, se refirió a la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género y puso en duda la acusación de la exprimera dama. “Mientras unos entregan los celulares, otros no; es muy raro, no sé qué pensar”, disparó.

“Hablo con Alberto y está muy mal, fue una denuncia muy fuerte, está tratando de volver a conectar con su hijo. Es una persona que quiero, no es mi amigo, pero lo quiero y es una familia a la que quiero y me duele mucho lo que sucede y espero que él pueda aclararlo en tribunales”, reveló el exjefe de Gabinete y excanciller en declaraciones a Laca Stream.

“Me cuesta entender todo, la gravedad que esto tiene, a priori lo que yo he visto que se llevaban bien”, acotó, para luego recalcar: “No importa si le creo o no, porque hay quienes ya lo condenaron, hay que esperar a la Justicia y las garantías jurídicas, respetar el procedimiento, pero no condenar antes de tiempo”.

Por otra parte, Cafiero se refirió a la interna del PJ y sostuvo que “sería muy fácil sentarse y decir la culpa fue de tal o el otro, eso queda chico para el grado de responsabilidad que tiene el peronismo para adelante, tanto el espacio de Cristina como el de Quintela tiene el mismo objetivo, que es trazar una estrategia para ganarle a Milei el año que viene y en el 2027”.

“El abordaje de Quintela propone trabajar en abrir el espacio para tener una oferta electoral más potente. Y Cristina propone que en este momento, con las extremas derechas en la región se las aborda no desde el armado ampliado, sino que se las aborda desde un núcleo fuerte y potente que avance sobre eso, coronar un tercio de la elección y después la misma dinámica va a ser la que termine acercando los votos del centro”, completó el legislador.