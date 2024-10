“El Gobierno sigue tirando de una soga que está a punto de cortarse”

En medio del paro de 36 horas lanzado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y luego de una multitudinaria movilización en el microcentro porteño, el Gobierno convocó a paritarias en la administración pública nacional y desde el sindicato advierten que “se prepara otra traición”.

“La medida de fuerza, su alta adhesión y la multitudinaria movilización permitieron reabrir las paritarias. El Gobierno prepara otra traición. Ya fue miserable el 1 % de octubre y ahora intentan imponer otra rebaja salarial en el Estado”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Los estatales no caminamos por la vereda. No respetamos el protocolo inconstitucional. Luchar no es delito, delito es hambrear @PatoBullrich! pic.twitter.com/CCU0EvWmLL