La Fiesta del Inmigrante de Berisso apuesta a lograr mayor visibilidad: “Es de una magnitud única”

Berisso atraviesa septiembre y octubre con la emoción a flor de piel, siempre al calor de las actividades de la Fiesta Provincial del Inmigrante, evento que en la edición de este año consagró como Embajadora Cultural a la representante de la colectividad irlandesa Mora Dowling.

“Para mí fue ayer. Poder sentir ese momento, seguir apreciándolo, incluso ahora tenemos la transmisión por YouTube como para poder revivirlo con familia y amigos. Fue una emoción muy grande la de esa noche”, destaca la flamante soberana, quien resultó secundada por la vice Victoria Ochoa Di Pasquasio (Italia) y el Embajador Cultural Leandro Ponce (Bulgaria) y su segundo Joaquín Dos Santos (Italia).

Para su “pago chico” también significó mucho, dado que la colectividad irlandesa no se anotaba con un reinado en el certamen desde 1998. De todos modos, la buena racha arrancó en 2022, con Guadalupe Woollands Jones, ungida entonces como Vice Embajadora.

“Esto es un logro de toda la colectividad. Muy contentos porque le da mucha visibilidad y da conocer a la colectividad y a nuestra cultura que es lo que más nos importa”, pondera Mora, criada en la zona platense de 1 y 60, punto estratégico en el eje que une la capital bonaerense con la Capital del Inmigrante.

Al dar cuenta de las raíces, precisó ante ANDigital que sus tatarabuelos vinieron de Irlanda “en la primera gran inmigración, alrededor de 1870”, huyendo de la hambruna que asolaba al país europeo, mucho antes de las fuertes corrientes inmigratorias del siglo XX, signadas por la primera y segunda guerras mundiales.

“En mi casa se conservaron costumbres, algo clave para mantener vivas las raíces, máxime después de tantos años. Mi abuelo era una fanático de Irlanda, desde muy chica me llevaba a bailar, a los encuentros de la colectividad, primeramente en una comunidad de La Plata, luego disuelta, y ahí es que empezamos a frecuentar la colectividad de Berisso”, puntualiza Mora, quién también representó a Irlanda en la Fiesta del Inmigrante en las ediciones de 2013 y 2019, por lo que la tercera fue la vencida.

En cuanto al rol que asumió, precisó que junto a su vice y al embajador y su vice “tenemos el deber de ir a todas las actividades institucionales de la ciudad, promocionar la Fiesta, representarla, llevando nuestros trajes típicos y atributos y dar a conocer este gran evento”.

En cuanto a la potencia del máximo evento berissense, dio cuenta que son “tres fines de semana de la Carpa del Inmigrante, se llena de gente de todo el país, pero igualmente tiene mucho más para crecer, es tan rico todo lo que se puede conocer -desde probar un plato típico a ver una danza de un país- que merece ser vivenciado por más personas. Hay espectáculos gratuitos todo el día, es de una magnitud única y debe tener más visibilidad aún”.

Al aludir a la instancia preferida de la Fiesta, no dudó en aseverar que es el Desembarco Simbólico, una recreación histórica “que no se ve en ningún lado más que en Berisso”.

“Se evoca la llegada de los inmigrantes, con los trajes de época, valijas, carteles con nombres, pasaportes que han dejando antepasados. Nos bajamos del barco y la gente nos espera, es muy emocionante revivir esos momentos, sobre todo teniendo en cuenta que este país se forjó con la inmigración”, acota.

Y para matizar la (buena) fama de los irlandeses y su estrecha ligazón con la cerveza, Mora destaca también la cocina del país, recomendando por caso el típico Irish Stew, un estofado a base de cordero, zanahoria, cebolla, papa y especias. Incluvise tuvo la posibilidad de probarlo in situ, en una reciente visita que hizo a la patria de sus ancestros, cumpliendo un gran sueño.

Por úlitmo, invita a probar el Irish Breakfast, un desayuno que tiene desde panceta hasta morcilla, pasando por huevos y, en muchos casos, no se baja ni con leche ni con café, si no con la típica cerveza espesa. Sólo para valientes y no propensos a la modorra...