Reivindicación radical: “Ni con globito, ni con peluca, es roja y blanca”

La Organización de Trabajadores Radicales (OTR), a través de su secretario general, Luis Cerini, acompañado por el presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau; el secretario general adjunto de la Asociación del Personal Legislativo, Fabián Zacardi y autoridades partidarias, instauró la placa homenaje por los 41 años de recuperacion de la democracia, en honor al expresidente Raúl Alfonsín.

“Queremos estar todos juntos y seguir conquistando derechos laborales y defendiendo los derechos laborales, defendiendo las fuentes laborales con más universidad pública, con mas salud pública, que es una de las formas que tenemos para poder luchar por los trabajadores”, enfatizó Zacardi.

En tanto, Cerini señaló que “tal vez este no sea el momento que Raúl pensó que iba a tener la democracia. No estamos del todo contentos con que el partido se parta, pero en algunos momentos es mejor que se parta y no se doble”.

“Siempre es así. Vamos a laburar todo lo que podamos desde la OTR para la unidad. Nosotros somos radicales, nos corre la sangre roja y blanca por adentro. Ni blue, ni amarillo, ni con globito, ni con peluca, es roja y blanca”, sentenció.

A 41 años de la recuperación de la democracia acompañamos el homenaje a Raúl Alfonsín organizado por la @otrnacional en nuestro Comité Nacional. pic.twitter.com/M0GVu1l5AM — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) October 30, 2024

A su turno, Lousteau reflexionó: “A uno le gustaría ver que hubiera homenajes de todo tipo y tamaño a lo largo y a lo ancho de la Argentina todo el tiempo. Hay muy pocas cosas, en estos 41 años de democracia, que hayan quedado para la Argentina”.

“Sobrevive el legado de Alfonsin, que es el legado de la democracia. Alfonsín nunca abandonó un proyecto que fuera inclusivo, un proyecto que fuera soberano y un proyecto en donde todos viviéramos sintiéndonos iguales”, acotó el senador nacional.

La fórmula de la Unión Cívica Radical, que llevaba a Raúl Alfonsín y Víctor Martínez como candidatos a presidente y vicepresidente, obtuvo el 52% de los votos. pic.twitter.com/ZoxNPTMogM — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) October 30, 2024

Asimismo, recordó que “este es el partido que le dio a la Argentina la democracia por el voto popular, el aniversario más fino de ese momento, y es también el partido que recuperó la democracia. Entonces, me parece que recordando cuál es nuestra esencia, e inspirándonos en el coraje que tuvieron nuestros hombres, es como tenemos que recuperar el partido”.

Y Cerini cerró el acto con las palabras de Alfonsín: “No quiero sindicatos radicales quiero radicales en los sindicatos”.