Los “cuatro índices fundamentales” destruidos por Milei

El fundador del Movimiento Arraigo y dirigente de Manifiesto Argentino, Pedro Peretti, abogó por la discusión de un nuevo pacto democrático sobre la base de una fórmula “nacional y popular”, al calor de los dramáticos indicadores que dan cuenta de la caída en el consumo de leche y la yerba mate, entre otros productos de primerísima necesidad.

“Un país está bien no cuando tiene déficit cero, sino cuando toda su población come, se viste, se educa y tiene salud. Son cuatro índices fundamentales”, enfatizó el exdirectivo de la Federación Agraria Argentina en declaraciones a la AM 750.

En tanto, resaltó que una de las principales características de nuestro país “es que los productos que consumen diariamente los argentinos son los que se exportan, dado que nuestra economía está orientada de esa manera”.

“Para que la gente coma, se requiere imprescindiblemente que haya algún instrumento que medie entre el precio interno y el mercado internacional”, acotó el productor chacarero, y recordó la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), durante la presidencia de Juan Domingo Perón, en mayo de 1946.

En esa línea, Peretti ahondó en la política agraria histórica del peronismo, que transformó a los arrendatarios rurales en propietarios y generó una pequeña y mediana burguesía agraria local. “Hoy los nietos de esos primeros arrendatarios convertidos en propietarios son furibundos antiperonistas. Es una parte de la lección que tenemos que aprender”, reflexionó.

Atado a ello, aludió a la interna por el liderazgo del Partido Justicialista y consideró que no se trata de una discusión “ni absurda ni fuera de época”.

“Lo que se está discutiendo es qué tipo de peronismo y hacia dónde va. Es clave que el peronismo no caiga en las garras del neoliberalismo, de la derecha”, alertó Perett, al tiempo que recordó que fue el exgobernador cordobés José Manuel de la Sota quien, en 1990, les abrió la puerta a la Fundación Mediterránea.

“La alianza entre la Fundación Mediterránea y el peronismo es lo que transforma al peronismo como el partido que hace el ajuste neoliberal en la República Argentina”, fustigó.

Y sentenció: “La derecha quiere quedarse con el Partido Justicialista y estuvo muy bien Cristina Fernández de Kirchner, que está cuatro o cinco pasos adelante de todo el mundo. Les salió al cruce y dijo ‘no, flaco, el instrumento electoral del PJ va a quedar en manos del campo nacional y popular y nos oponemos al modelo de ajuste’. Y por eso se presentó a elecciones”.