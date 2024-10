Últimas entradas disponibles para el show de Travis en Argentina

El jueves 7 de noviembre Travis regresa a Argentina después de ocho años para presentarse en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, con producción de Fenix Entertainment y la apertura a cargo de Ainda.

La banda escocesa, ganadora de múltiples discos de platino y premios BRIT, interpretará sus canciones clásicas y las favoritas de los fans repasando su extensa carrera, en el marco de un concierto muy especial para el que todavía se pueden conseguir entradas.

Hola a todos nuestros maravillosos fans ❤️ ! Estamos muy felices de volver a Latinoamérica, y para celebrarlo. Fran ha hecho un lyric video para Raze The Bar en español especialmente para ustedes!

Esperamos que lo disfruten, y nos vemos en Noviembre!



Travis acaba de lanzar su décimo álbum de estudio titulado L. A. Times que incluye los hits “Gaslight”, “Raze the bar” y “Bus”.

Sus miembros Fran Healy (voz, guitarra), Andy Dunlop (guitarra), Dougie Payne (bajo), y Neil Primrose (batería) se unieron en la Escuela de Arte de Glasgow en la década de 1990 y han vendido millones de álbumes en todo el mundo.

La banda está disfrutando de una especie de renacimiento, ya que acaba de encabezar cuatro festivales británicos en este verano europeo y además, en los últimos años ha girado con sus álbumes clásicos The man who y The invisible band, que fueron certificados nueve y cuatro veces platino, respectivamente.