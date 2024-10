Con notoria inversión en obra pública, Wesner presentó el Presupuesto 2025

En la jornada de este jueves el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, presentó el Presupuesto general del ejercicio 2025 en el Concejo Deliberante que asciende a la suma de pesos ciento tres mil ciento tres millones cien mil ($103.103.100.000).



El presupuesto 2025, en materia de obra pública muestra inversiones por once mil setecientos treinta y ocho millones novecientos sesenta y un mil pesos ($ 11.738.961.000) a lo que hay que sumarle los ingresos por la venta de la calle de Loma Negra que también se traducirá en obras: “La obra pública además de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas dinamiza la economía, genera empleo e impacta en los comercios, en este contexto actual recobra mucha más importancia”.



Con relación a las localidades del partido se encuentran proyectadas obras de iluminación led y pavimento, ampliación de la red de agua en Calle Pichimahuida - Sierra Chica, obras de tendido eléctrico en Colonia Hinojo que permitirá la generación de 72 lotes con servicios, ampliación de la red de agua e iluminación del Barrio ETA - Sierras Bayas, para generar 112 lotes. Cabe destacar que en el presupuesto no está contemplada la venta de la calle a la empresa Loma Negra, se invertirán 922.000 dólares en obras de infraestructura a definir con los delegados y la comunidad de cada lugar, con especial énfasis en Loma Negra.



En cuanto a Olavarría, se contemplan las cloacas para el barrio 10 de Junio, equipamiento para el Hospital Municipal “Héctor Cura”, obras de refacción y reparación en los Centros de Atención Primaria de la Salud, construcción de cordón cuneta en barrio Mineros, gas para sector de Villa Aurora, la 1° etapa de la pavimentación Av. La Rioja, ampliación de la red de agua para 100 viviendas del barrio CECO III, pavimento e iluminación led en distintos puntos de la ciudad, equipamiento urbano para espacios públicos y la ampliación del Cementerio Loma de Paz.



Con relación a la inversión en educación se destaca la reparación y refacción en Escuela Primaria N°4, Escuela N°76, Escuela Primaria N°57, Jardín N°927, Jardín N°923, terminación de la Escuela Técnica N°1 - Barrio Ceco I, reformas y mejoras para el Jardín N°912, ampliación y reforma en EES N°18, creación del Centro Educativo y Deportivo - Ex Matadero y del Polo Educativo y Recreativo La Máxima.



Uno de los puntos del presupuesto hace hincapié en fondos para llevar adelante el programa de mantenimiento de complejos habitacionales, un compromiso del intendente que apunta a los barrios 104 Viviendas, Independencia, Banco Provincia y Jardín, “Estos complejos habitacionales son un gran patrimonio de nuestra ciudad, y el Municipio no puede estar ajeno a su preservación”, había destacado Wesner antes del comienzo de la gestión.



Desde el ejecutivo hicieron hincapié en la estructura programática del presupuesto e indicaron que se concretó la revisión de todos los programas y las metas de gestión. Resultado del trabajo articulado entre la Secretaría de Hacienda, desde su Dirección de Presupuesto, y la Dirección de Planificación Estratégica de Jefatura de Gabinete, junto con todas las Secretarías del municipio. Tomando por base el trabajo realizado a lo largo de todo el año y la proyección 2025, se ajustó la estructura programática en cuanto a definición de programas y proyectos, objetivos y metas físicas, definiendo indicadores que permitan dar efectiva cuenta del cumplimiento de esos programas: “Fue un trabajo junto a todas las secretarías, asumiendo con responsabilidad el alcance de cada programa, dando cuenta de que el presupuesto y su armado no es una mera formalidad, es parte de la planificación de una gestión”.



Las Secretarías de Desarrollo de la Comunidad; Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos y Salud reflejan la mayor participación del presupuesto.



Por último se destaca un aumento en los fondos destinados a la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, de este modo la Dirección de Políticas de Género contará con un presupuesto sobre total del: 0,31 %, se cumple así con ordenanza que prevé el 0,3 %, Lo que implica una suma de 320.7 millones.