Wado de Pedro tildó de “oportunista” a Kicillof y echó más leña al fuego de la interna peronista

El senador nacional de Unión por la Patria, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, sacudió la interna peronista, con renovados cuestionamientos al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En declaraciones a Radio Con Vos, Wado de Pedro se manifestó luego de que la jueza con competencia electoral María Servini objetara los planteos deL gobernador riojano Ricardo Quintela y, de esta manera, convalidara a Cristina Fernández de Kirchner como única postulante a presidir el PJ.

Consultado sobre las críticas que recibió Kicillof por evitar apoyar explícitamente la candidatura de Cristina, de Pedo cargó contra “los oportunistas” que miran para otro lado.

Kicillof: "Con el único que me quiero pelear es con el que está quebrando nuestro país"





“No me da rabia, siento un dolor que no lo puedo expresar”, agregó. Y señaló: “Me hubiera gustado que Axel se pronunciara a favor de Cristina hasta por una cuestión sentimental, me gusta que estemos juntos”.

“No puedo concebir que esté en otra cosa, me duele y lo veo raro, no le hace bien a él como persona”, arremetió.

Asimismo, dijo estar desconcertado por los movimientos recientes del mandatario bonaerense: “A mí me deja con desconcierto. Si me preguntas por qué pasa esto, no lo sé. No lo puedo entender”.

Por último, consideró que “no es lógico”, y lamentó: “Me parece que se perjudica él. ¿Qué está pasando que algo de sentido común no está sucediendo?”