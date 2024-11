Diputado libertario contrastó la Marcha del Orgullo con el club de fans del Torino

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, despreció la Marcha del Orgullo acontecida el pasado sábado, pese a que sostuvo que no hay “nada que objetar siendo una elección privada que no lesiona derechos de otros”.

“No entiendo lo del orgullo pero supongo que también deben sentir orgullo por su auto los del Club Fans del Torino. Son todas elecciones legítimas”, comparó el legislador libertario a través de un posteo en redes sociales.

En tanto, manifestó que “lo que sí genera repudio es cuando esos movimientos hacen lobby para obtener privilegios”.

[HILO] MARCHA GAY.

Nada q objetar siendo una elección privada q no lesiona derechos de otros.

No entiendo lo del orgullo pero supongo q también deben sentir orgullo por su auto los del Club Fans del Torino. Son todas elecciones legítimas.

Lo q sí genera repudio es cuando esos... — Bertie Benegas Lynch (@NYGBertie) November 3, 2024

“La gente se molestaría con el Club del Torino si pidieran subsidios para repuestos o una ley para ser incluidos en el Club Fans del Chevy. Para una buena convivencia, igualdad ante la ley para todos y privilegios para nadie”, exclamó.

Tras varios cuestionamientos, Benegas Lynch escribió: “Entonces la cosa es que debido a que los padres echaron a alguno de la casa por homosexual, en las empresas se fuerzan cupos, el resto debe pagarles siliconas y hormonas; en marchas, usan la Catedral Metropolitana de baño y pintan sus paredes, etcétera, ¿es así?”.

Más vehemente fue Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, a quien le “sorprende mucho el afán de sentir orgullo por padecer un defecto”.

Se llenó de gente normal la marcha del "orgullo gay". Que pena que cierra la honorable velada Valeria Lynch, siendo que sus canciones de amor son heterosexuales: y si los ponemos a cantar Village People a Novaresio con un auto-tune? pic.twitter.com/WQYz742TxJ — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) November 2, 2024

“Hoy es un día de recogimiento, lectura y vida hogareña. Me comentaron que no es sano salir a la calle para no correr el riesgo de toparse con ninguna marcha promotora de enfermedades venéreas. Yo bajé hasta las persianas por las dudas”, publicó el sábado.

En igual tono, exclamó: “Qué feo esto de ser heteropatriarcal, misógino, cisgénero, homofóbico y sentirme atraído por el sexo opuesto tal como ordena el fascismo biológico. Esto de pertenecer a una minoría sin privilegios es una desdicha. Me enojé mucho con Dios cuando tomé conciencia de que me diseñó como una persona normal”.

Gracias por cuidar la salud moral y física de la militancia. pic.twitter.com/jb8NWHGepo — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) November 4, 2024

“Pregunta para los voceros del amor. Si la sodomía es un acuerdo libre y voluntario que no daña derechos de terceros y por ende es encomiable marchar con defensas bajas pero con orgullo: ¿No cabría idéntica festividad a los incestuosos por ejemplo? Pregunto por qué estos temas no los manejo”, remató Márquez.