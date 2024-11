Entrevistado (y besuqueado) por su novia en TV, Milei se encomendó a las “Fuerzas del Cielo”

El presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó el rumbo de su gestión, al tiempo que insultó a la izquierda y justificó las salidas en su Gabinete. Todo fue en el marco de una charla que mantuvo con su novia, Amalia ‘Yuyito’ González, en el programa que la animadora tiene en un canal de cable.

Tras entonar fragmentos de la canción “Libre”, de Nino Bravo, cuya letra está relacionada con la historia de Peter Fechter, el primer alemán que murió al intentar cruzar el Muro de Berlín en 1962, el líder libertario sostuvo que “eso demuestra la basura que es la izquierda en todos lados, son unos cobardes, son minusválidos en el aspecto que los mires”.

“Ser de izquierda es una enfermedad del alma. La izquierda se construye sobre la base de la envidia, el resentimiento, el trato desigual ante la ley y la violencia”, agregó.

Y sentenció: “Siempre los zurdos recurren a la violencia física porque son incapaces de rebatir argumentos, es el elemento central”.

Por otra parte, ensalzó a su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, de quien dijo que “es el jefe, no hay ser humano en el universo” como ella y “nada de esto hubiera sido posible” sin su acompañamiento.

“Algunos imbéciles dicen: ‘Yo voté a Javier, no a Karina’. No entienden cómo funciona esto. Sin Karina no habría ni La Libertad Avanza, ni diputación, ni presidencia, ni nada. Lo que está haciendo ahora como crear el partido, donde también dijeron que no, y ya tenemos partido. La verdad que es un ser humano de otra categoría”, ensalzó.

En otro pasaje de la entrevista, Milei indicó que “si no fuera por la humildad y la grandeza” de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el “presidente (Mauricio) Macri”, hoy no sería el Presidente.

También sostuvo que en estos diez meses de administración “estamos creciendo” y eso “no depende de la cantidad de soldados, sino de las Fuerzas del Cielo”.

“El año empezó duro. Estábamos peor que en el 75, previo al Rodrigazo; la tasa de inflación se hubiera ido al 2.400 %, el Banco Central estaba en quiebra. Ese escenario era peor que la hiperinflación de (Raúl) Alfonsín y los indicadores sociales eran peores que en el 2001”, juzgó.

Acto seguido, consignó que “nosotros miramos esto como un trabajo y tomamos decisiones con criterios vinculados para resolverle los problemas a la gente. Yo tengo que tomar medidas antipáticas que nadie se animaría a tomarlas, pero lo hago convencido porque vamos mejor”.

Finalmente, admitió que desde la Casa Rosada “monitorean las redes todo el tiempo” porque “cuando aparece un problema se puede resolver muy rápido”, de hecho, la decisión de desplazar a la excanciller Diana Mondino de sus tareas, surgió luego de enterarse su voto a favor de Cuba durante la convención en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la red social X.

“El imperdonable error que tuvo Mondino el otro día, le costó el puesto en 30 minutos”, sentenció.