Alfonsín alertó por el “escaso compromiso” libertario con los valores democráticos

El exdiputado nacional Ricardo Alfonsín, ya desafiliado de la UCR, condenó la sistemática violencia verbal del presidente Javier Milei, que “no vuelve ahora; existió en la campaña, existió antes de la campaña y este hombre fue el que más hizo uso” de esta arma.

“Yo decía que un triunfo de La Libertad Avanza entrañaba un riesgo para la convivencia democrática”, recordó en diálogo con ANDigital, para luego dar cuenta que el actual mandatario tiene “escaso compromiso con los valores democráticos”.

“Yo no había visto a nadie que dijera a sus adversarios: ratas, gusanos, parásitos, excrementos humanos ¿Usted cree que alguien que sea demócrata en serio, puede tratar al adversario de esa manera, mas allá de las diferencias que pueda tener con ellos?”, se preguntó el dirigente oriundo de Chascomús.

Y recordó sobre Milei, que una vez le preguntaron al Presidente si creía que la democracia era o no el mejor régimen de gobierno: “No contestó y ya la pregunta en sí misma es reveladora”.

Por otra parte consideró que en LLA “además son instigadores, son hombres con muy escasas convicciones respecto de que la democracia sea el mejor sistema de gobierno, lo tienen escrito, no es algo que estoy exagerando”.

“Y su violencia verbal es realmente reveladora de lo que piensa acerca de los valores de la democracia. Nadie, que este comprometido con ello puede tratar así a los periodistas, a los empresarios, a los políticos, a los intelectuales que no quieren estar con él”, insistió el excandidato presidencial.

En otro orden de cosas, Alfonsín advirtió que “si estamos dispuestos a manejarnos con doble vara los argentinos, si para los argentinos las cosas no están bien o mal en sí mismas, sino que están mal o bien según quien las haga, bueno entonces el problema es más grave; esa impresión tengo”.

En este tramo de la entrevista puso como ejemplo al PRO: “No los he visto decir una palabra sobre esto. Nos enteramos que ingresaron al Comité Nacional unas personas que estuvieron destruyendo, atacando a la Unión Cívica Radical. Esperaba que el Presidente repudiara esos hechos, bueno, no lo hizo el Presidente, y lo que agrava más las cosas, no lo hizo tampoco el PRO”.

“Sin embargo organizaban marchas por la República y por la democracia, se rasgaban las vestiduras en el altar de la República y la democracia ¿y ahora que pasa?”, arremetió, aunque mencionó que “lo más grave es que el radicalismo está muy cerca de la LLA en muchas provincias”.

Según Alfonsín, la gente está enojada con los políticos y “elige un líder como este que nunca ha tenido la responsabilidad de gobernar. Los partidos políticos que gobernaron sufren y ante este fenómeno se puede tratar de sintonizar con la gente, olvidarse de lo que significa un partido, olvidarse sus ideas fuerzas, empezar a defender ideas distintas, tratar de sintonizar con la gente, así nos va a ir como sociedad; lamentablemente nos va a ir mal”.

“Hace rato que ocurre esto” del enojo, “las elecciones no son transparentes, no se sabe bien qué representa un partido o el otro; la UCR estuvo defendiendo ideas que nada tienen que ver con su razón de ser, con su razón histórica, con su identidad; y otro tanto ha pasado con el justicialismo y yo diría que hasta con el socialismo”, graficó el diputado nacional con mandato cumplido.

“¿Por qué creen que tienen que abandonar ideas por las que habían luchado toda la vida? Porque la gente no valora esas ideas, entonces, ¿qué hacen? Se comportan como maquinarias electorales. La principal preocupación es ganar elecciones”, fustigó.

En este tramo de la charla confesó que ya no es más radical, al menos en los papeles. “Yo ya he tenido que dejar de ser radical, me he tenido que desafiliar”, exteriorizó.

Por ultimo Ricardo Alfonsín afirmó su compromiso con la política para 2025 y remarcó que está “trabajando con FORJA que es otro producto de la diáspora del radicalismo”.

Ilustró que “Gustavo López que fue el que creó FORJA, un hombre que viene del radicalismo, dejó de ser interpretado por el partido y consideró que no tenía que seguir militando en él. Hay radicales en FORJA, socialistas, independientes, hombres del peronismo en discrepancia con el PJ”, enumeró.

“Estoy con Libres del Sur, con quien ya trabajamos cuando habíamos creado en 2013 con la UCR el frente amplio UNEN y salimos segundos a nivel nacional y el partido no discutió cómo seguir y si estaba bien sumarse a lo que denominaron Juntos por el Cambio; no hubo ningún debate sobre si eso estaba bien”, evocó.

Amplió la situación radical al decir que “la UCR no ha logrado insertarse, recrear un vínculo con la sociedad, mucho menos a los sectores con los que nació para representar, porque la verdad que han estado defendiendo programas que nada tienen que ver con la razón del partido, con nuestra identidad y en consecuencia se transformó en un partido que representa a sectores, que no son los que nacimos para representar”, concluyó.

🇦🇷Camino a Mar del Plata, con ⁦@silvia_saravia⁩ y ⁦@gustavoflopez⁩, entramos a Chascomús y en un acto de afirmación de nuestras convicciones republicanas y democráticas, visitamos el monumento a Raúl Alfonsin🇦🇷 pic.twitter.com/wAXiFr3ReD — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) November 4, 2024

Vale recordar que la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, más conocida por sus siglas: FORJA, fue una agrupación política argentina, fundada el 29 de junio de 1935, que actuó dentro de la esfera de influencia de la Unión Cívica Radical, y disuelta en 1945. FORJA tuvo una gran influencia en la cultura política argentina.