Insólita explicación de Adorni cuando lo consultaron por el crecimiento de la desigualdad: “No debe preocupar”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ensayó una muy particular explicación sobre la desigualdad creciente en Argentina, al asegurar que “no es un tema que preocupe” al Gobierno y diferenció este tema de la pobreza.

“La desigualdad no es un tema que preocupe porque esa desigualdad dada en el plano de un país rico, donde sus habitantes tengan una buena calidad de vida no importa. Lo que importa es cómo sacar la gente de la pobreza”, expuso el funcionario en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada.

Acto seguido, recalcó: “Lo de la desigualdad es una discusión larga en el mundo. Vos podés tener una desigualdad muy grande entre dos personas ricas simplemente por una cuestión de ingresos y de capital acumulado".

“Ahí no importa la desigualdad ¿Puedo cuestionar la riqueza de Elon Musk? La verdad que no porque hizo cosas que yo no, y es razonable que la desigualdad tienda al infinito. Musk va a ser cada vez más rico y yo aparentemente voy a seguir más o menos igual”, anexó el vocero.

“En Cuba hay gente toda más o menos parecida. No hay desigualdad y son todos pobres. Prefiero tener desigualdad y no ser iguales donde todos seamos pobres”, sumó.

En igual tesitura, manifestó que “la desigualdad es un tema que no debe preocupar, debe hacerlo la riqueza o la pobreza. Es lo que uno tiene que apuntar a solucionar, el que existan pobres y esa es la batalla que estamos dando promoviendo un país normal”.

“Lo que se necesita es que las empresas ganen dinero para que quieran incorporar al juego de la inversión, para generar empleo y mejorar salarios. Sería un país inviable tener empresas que no ganen dinero porque estarían todas fundidas. Promovemos a que los empresarios de cualquier tamaño ganan dinero”, sentenció.

Por otra parte, confirmó el cierre del Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP) luego de una auditoría que detectó “severas irregularidades” de funcionamiento como el otorgamiento discrecional de créditos y gastos superiores a lo necesario, lo que redundará en “un ahorro de 100 millones de pesos” por mes sin hacer “perder o gastar dinero al contribuyente inútilmente”.

“El Estado metido en el medio no hace que ni las pequeñas, ni las medianas, ni las microempresas se desarrollen”, alertó.

Del mismo modo, Adorni destacó los nuevos lineamientos decretados por el Gobierno Nacional para mejorar la gestión de recursos del INCAA, entre los que mencionó “el subsidio anticipado de producciones audiovisuales para las películas cuya comercialización se realiza a través de streaming o DVD”, en cuyo lugar se otorgarán créditos a tasa de plazo fijo del Banco Nación a 90 días, que pueden ser devueltos con los recursos que genere la película.

Y también se reglamenta la obligación de acreditar audiencia para percibir el subsidio tradicional de medios electrónicos, para lo cual “va a ser necesario demostrar un mínimo de 10.000 reproducciones en plataformas pagas”.