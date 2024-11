“Argentina Wine Experience”, la gala del vino argentino

Desde el lunes 11 de noviembre y, con el viernes 15 como broche de oro, el Hotel Intercontinental Buenos Aires será el epicentro de Argentina Wine Experience, una semana dedicada al vino argentino y su gastronomía, como partner indiscutido.

La gran “gala del vino argentino”, se realizará el viernes 15 de noviembre y, durante la semana, se dispondrán almuerzos y cenas junto a diferentes bodegas y propuestas gastronómicas.

Esta experiencia sensorial única está organizada por tres reconocidos periodistas y comunicadores del vino. Ellos son Federico Lancia, Gustavo Flores Bazán y Jorge Cabrera, quienes decidieron unir su larga trayectoria de 20 años en el sector y crear Wine Media Group.

Entre sus propósitos quisieron desarrollar esta propuesta de lujo en el principal centro de consumo del país, además de otros proyectos que tienen entre manos con una nutrida agenda para 2025.

De este modo, esta “experiencia del vino argentino” tendrá lugar, nada menos, que en el corazón fundacional del país, en el centro histórico de Buenos Aires, donde se ubica el Hotel Intercontinental, en el barrio de Montserrat, contiguo al Convento Santa Clara, construido en 1795.

Será un marco inédito y patrimonial, donde los sabores, las tradiciones y la cultura girarán en torno al vino argentino. El vino será el máximo protagonista junto a muchos de sus hacedores y referentes de todo el país.

Una semana especial

Del 11 al 14 de noviembre, las noches serán la antesala de la Gran Gala del Vino Argentino, con cenas “Avant Première” en el lujoso restaurante Mediterráneo, que dirige el chef ejecutivo Pablo Tarrío, con la presentación de vinos íconos y referentes de todo el país.

Además de la gastronomía de Intercontinental Buenos Aires, participarán dos chefs mendocinos que han sido recomendados por la Guia Michelin. Ellos son Flavia Amad, de la bodega Susana Balbo Wines y Diego Tapia, del restaurante Centauro.

En cuanto a las noches, varias bodegas presentarán sus etiquetas más prestigiosas junto a la gastronomía de Intercontinental Buenos Aires.

El lunes 11, será la Noche de Familia Bemberg; el martes 12, la bodega protagonista será Trapiche con la presencia del director de Viticultura y enología de Grupo Peñaflor Marcelo Belmonte, sponsor oficial del Inter Miami. Por su parte, el miércoles 13, se realizará al mediodía un almuerzo de networking con Bodega El Esteco con la presencia del enólogo Alejandro Pepa y una cena exclusiva junto a Cheval Des Andes, con degustación y maridaje junto a las últimas tres añadas de este vino ícono de Argentina. Se contará con la presencia de Gerard Gabillet, enólogo director del proyecto. Todas las cenas darán comienzo 20.30 horas.

Finalmente, el jueves 14 se realizará la "Avant Première" con una cena especial junto a los chefs recomendados de la Guía Michelin y la presentación de vinos de AWE.

La noche estelar

La gran gala del vino argentino se realizará el viernes 15 de noviembre, de 19 a 23 horas con la presentación de más de 30 bodegas, alrededor de 150 de sus más prestigiosas etiquetas, una propuesta gastronómica de alta cocina argentina y el mejor ambiente en una locación única y exclusiva como es la Plaza del Virrey del Hotel Intercontinental y el histórico Convento Santa Clara.

Una experiencia que permitirá volver en el tiempo junto al vino argentino dentro de este claustro, fundado en 1795, donde además sucederán experiencias exclusivas de gastronomía y vinos, ambientadas en la más histórica Biblioteca de Buenos Aires.

Argentina Wine Experience ya tiene confirmada la presencia de importantes bodega de todo el país, como Salentein, Atamisque, Falasco Wines, Piattelli Vineyards, Rosell Boher, Aniello, Antigal, Otronia, Trapiche, El Esteco, Finca Las Moras, Norton, Doña Paula, Vistalba, La Celia, El Enemigo, Pulenta Estate, Altieri Family Winery - Vinorum, Monteviejo, López, Los Toneles, Alta Vista, Huentala Wines, Cruzat, V Concierge, Ojo de Agua, Cheval des Andes, Bemberg Estate Wines, entre otras. También contará con la participación de Andina Compañía Destilera, con su portfolio de alta gama y productos gourmet.

Para quienes vayan a la feria este día, podrán disfrutar de la gastronomía del hotel con un servicio de cocktail que incluirá, entre otras delicias, mini empanaditas de carne a cuchillo; ostras gratinadas y sablee de pimientas con jamón serrano y queso de hierbas. Además ofrecerán su cocina los chefs Diego Tapia y Flavia Amad de Mendoza y Pablo Tarrio, chef del Intercontinental.

Este importante evento cuenta con el apoyo de Bodegas de Argentina y su programa Wine in Moderation, del Ente Mendoza Turismo y del Programa de Promoción gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires, además del acompañamiento de la Asociación Argentina de Concierges “Les Clefs D' Or” y MDZ Media Partner, entre otros. Las entradas para el evento como para las distintas experiencias estarán disponibles próximamente.

Vale mencionar que Wine Media Group es una alianza de tres reconocidos periodistas y comunicadores del vino argentino, responsables de tres medios de comunicación especializados: Federico Lancia (Vinos y Buen Vivir), Gustavo Flores Bazán (El Descorche Diario) y Jorge Cabrera (Caminos del Vino).

En sus de 20 años dedicados a la comunicación del vino argentino, como también a la promoción de la Bebida Nacional, cuentan con la producción de importantes y prestigiosos eventos, tales como Diplomatic Luxury Wines, primera feria de vinos alta gama reconocida con el Best Of de Oro por las Great Wine Capitals; The Winemakers, destacado concurso de vinos donde los profesionales de la industria eligen en una cata a ciegas los mejores vinos de Argentina.

También tienen en su haber la Ruta de las Burbujas, primera feria dedicada exclusivamente a los espumantes argentinos. Además, cuentan con el desarrollo de actividades en diferentes partes del país: Córdoba, San Juan, San Luis, Patagonia, por nombrar solo algunos.

***

Argentina Wine Experiencie

Horarios de la feria: 19 a 23 horas.

Para adquirir entradas: https://www.passline.com/eventos/argentina-wine-experience

Horario del almuerzo: 12.30 horas | horarios de las cenas: 20.30 horas

Para adquirir ticket para las cenas, contactarse aquí: https://wa.me/5492615668662