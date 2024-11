Captan la secuencia del abandono del bebé en Los Hornos: ¿Son de La Plata?

Avanza la investigación para dar con los padres del bebé abandonado este lunes en Los Hornos luego de que se conocieran filmaciones que captan a quien sería su madre en el momento del hecho: lo dejó debajo de unos árboles, envuelto en mantas y aún con el cordón umbilical colgando, tras bajar de un taxi que, se presume, no es de La Plata.

Esta secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la esquina de las calles 65 y 140 corazón de la populosa localidad de la zona sudoeste de la capital bonaerense, donde fue dejado el bebé de sexo masculino y de aproximadamente 6 días de vida.

La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial La Plata, es quien se encarga de la pesquisa del execrable hecho, luego de que el bebé fuera hallado el lunes por un sujeto que circulaba en bicicleta y que se llama Marcelo Gómez, quien escuchó el llanto de un pequeño. Acto seguido, dio aviso a las autoridades y una patrulla de la Comisaría Tercera se hizo presente.

Una de las uniformadas que acudieron a la denuncia, realizada al 911, es la sargento Yésica Batista quien sin dudarlo amamantó al bebé en plena calle para luego trasladarlo de inmediato y en el móvil policial al Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, donde fue ingresado por Neonatología, asistido y estabilizado, y de hecho se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a las imágenes de cámaras de seguridad mencionadas, la mujer arriba al lugar por la calle 65 en un taxi que se presume no es de La Plata, desciende del vehículo, aguarda unos segundos a que se retire el vehículo, y deja al pequeño envuelto en mantas debajo de un árbol; vuelve sobre sus pasos, como despidiéndose, y luego se retira a pie por la calle 140, y todo se ve en el video que ilustra este artículo.

Ello se encuentra en poder de la fiscal Lacki, quien trabaja en identificar a la madre aunque hasta el momento todo ha sido infructuoso.

El que sí habló fue Gómez, el operador de una agencia de remís que andaba en bicicleta por el lugar y halló al bebé: “Pensé que era un gatito y como me gustan los animalitos di la vuelta, pero cuando me acerqué me di cuenta que era un bebé recién nacido”, dijo.

“La Policía vino enseguida y todos fuimos al Hospital de Niños. Por suerte lo estabilizaron y está bien el bebé”, agregó, en diálogo con La Cielo.