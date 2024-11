Luis Brandoni, padrino del nuevo Teatro Marín

Este martes quedó inaugurado oficialmente el Teatro Marín de San Isidro, que contará con la dirección del productor teatral Gustavo Ferrari de ROMA Produce, en tanto que el consagrado actor Luis Brandoni es el padrino de la sala que cuenta con 833 butacas.

“Esto es algo novedoso para mí, lo cual no es poco a esta altura de mi vida. Este padrinazgo me llena de orgullo, y mucho más porque no lo esperaba. Los vecinos de San Isidro van a tener la posibilidad de ver los mejores espectáculos que se dan en otras salas de todo país, con los mejores actores y grandes producciones. Hay que apoyar el teatro”, enfatizó Brandoni luego de cortar la cinta y descubrir la placa en su honor.

Con la presencia de figuras de la escena nacional como Georgina Barbarossa, Mauricio Dayub, Andrea Bonelli, Nacho Gadano, Nicolas Scarpino, Roberto Antier, Pompeyo Audivert, Susan Ferrer, Noelia Marzol, Sergio Gonal, Marcelo Mazzarello, Ana María Cores, Judith Gavanni, Maxi Romero, Erik Ferreyra, Pablo Agustin, Monica Salvador, el director Manuel Gonzalez Gil, se realizó la apertura oficial del teatro que desde el 17 de noviembre comienza con la programación oficial de espectáculos con Maestra Normal, de Juan Pablo Geretto.

El evento recibió el apoyo de productores teatrales representados por Carlos Rottemberg, referente del mundo teatral, Jorge Taiana, Chino Carreras, Braian Gonzalia, Gabriel García, Ariel Perrotti, entre otros. La presencia de los periodistas Pablo Sirven y Adrian Pallares y del intendente de San Isidro Ramón Lanús, además la presencia de Leo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación y Andres Sensini, director de la institución Colegio Marín.

Por su parte, Gustavo Ferrari agradeció a todos los presentes y a todos los artistas y productores que ya están en contacto con él para llevar diferentes espectáculos al nuevo teatro de San Isidro, un espacio que le permitirá a los vecinos disfrutar de la cultura. También destacó el trabajo de la puesta en valor edilicia a cargo de Ariel Aidelman.

Cabe destacar que las entradas de las funciones estarán bajo la venta de Ticketek y que el teatro cuenta con estacionamiento propio para 200 vehículos.