Habló el troll libertario que se comió los mocos en el avión: “No me arrepiento de nada”

El fanático libertario que fue viral esta semana por quedar en ridículo ante el cantante Dillom en pleno vuelo, ensayó un descargo en redes sociales, pese a que hasta los más acérrimos referentes del mundo virtual mileísta le soltaron la mano.

🎥| Así fue cómo el músico @dillom666 enfrentó al usuario @La_Pistarini en un avión: El tuitero libertario coincidió en un vuelo con el artista, le sacó una foto de espaldas y la compartió en sus redes, insulto mediante. Dillom lo individualizó, lo fue a buscar y esto ocurrió pic.twitter.com/EL8b4056ry — ANDigital (@ANDigitalOK) November 7, 2024

“Quiero que sepan qué no me arrepiento de nada de lo que sucedió, mantengo al 100 % mi postura sobre mis dichos, yo ejercí mi derecho a expresarme y Dillom por su lado hizo lo mismo. Cosa que respeto totalmente”, expuso el usuario La Pistarini.

“Estábamos en un avión en el medio del Atlántico, no iba a ejercer violencia física teniendo en cuenta todas las consecuencias que eso podría traer para ambos, siempre mantuve la calma. Desde el momento uno, cuando Dillom prende la cámara y me pregunta si yo era la persona del tweet y si me gustaba sacarle fotos, dije siempre que sí haciéndome responsable de todo, como siempre”, acotó.

Además, reseña que “en el video se ve claramente cuando Dillom intenta agredirme, automáticamente y por reflejo pongo la mano para evitar el contacto, cosa que logré y al instante se cae su teléfono. En ese momento levanta el teléfono, dice una frase más y se retira, ahí termina nuestro intercambio”.

Por otra parte, se pronunció “absolutamente orgulloso de estar en las antípodas del pensamiento de personajes insignificantes” como Jorge Rialo o Pablo Duggan y demás “periodistas pauteros”.

Quiero que sepan qué no me arrepiento de NADA de lo que sucedió, mantengo al 100% mi postura sobre mis dichos, yo ejercí mi derecho a expresarme y Dillom por su lado hizo lo mismo. Cosa que respeto totalmente.



Estábamos en un avión en el medio del Atlántico, no iba a ejercer… — La Pistarini (@La_Pistarini) November 9, 2024

“Por otra parte, a los streamers, con el mayor de los respetos, es algo que no consumo mucho, más allá de haber visto algunos tweets de alguno que le sacaba fotos sin su consentimiento a una chica desnuda. Que ya con eso, digo todo…”, sumó La Pistarini.

“A los que me insultaron solo me queda decirles que me chupa la pija su opinión. Por último y para terminar, nuncavan a poder quebrarme la moral. Sigan y sigan inventando estupideces”, cerró.