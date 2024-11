Torres apuesta a que el PRO no sea “fagocitado” por La Libertad Avanza

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, advirtió por los riesgos de que el PRO sea “fagocitado” por La Libertad Avanza, al tiempo que subrayó la importancia de mantener la “identidad” partidaria.

“Creo que, cuando un espacio es fagocitado por otro, pierde la vocación de poder, la razón de ser. Si el Gobierno nacional necesita algo es espíritu crítico. Qué mejor que escuchar a alguien que tiene la vocación de acompañar, ayudar, pero también vocación de decir ‘no es por acá’”, expuso en declaraciones a Infobae.

En este sentido, planteó que “cuando uno se rodea de alcahuetes que te dicen que está todo bien, que sos un campeón, te aislás, perdés el vínculo con la gente y eso no lo podemos perder. Hoy necesitamos que toda la dirigencia tenga la humildad suficiente para escuchar al que no piensa como nosotros y gobernar para los que nos votaron y los que no, y buscar que los consensos no sean por un toma y daca o un recambio de figuritas. Y los consensos sean para el bien de la Argentina”.

Consultado por el “liderazgo” de Mauricio Macri, se mostró partidario del “trasvasamiento generacional en toda la dirigencia argentina”.

“En el Congreso, sobre todo en Diputados, ver de las dos bancadas mayoritarias cómo el debate se vuelve inconducente, muchas veces, porque nos empezamos a traer heridas viejas. Y cada uno lee el diario que dice que tenés la razón, lo mismo con la radio y terminan habiendo dos Argentinas distintas, dos realidades distintas y nunca nos ponemos de acuerdo en proyectos”, lamentó.

Finalmente, consignó que “ese trasvasamiento generacional no implica tirar a uno de 60 por la ventana y cambiarlo por dos de 30, sino que un cambio de mentalidad y mirar para adelante”.