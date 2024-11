Lemoine va a fondo contra Villarruel: “Los enemigos internos son los peores”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, renovó cuestionamientos hacia la vicepresidente Victoria Villarruel y consideró que la segunda de Javier Milei “planea su propia campaña y usa los recursos del Senado”.

“Todos la bancamos porque era la compañera de Javier en campaña y esperábamos que siguiera siéndolo. Pero ya no es así y para colmo planea su propia campaña y usa los recursos del Senado para eso”, indicó la legisladora a través de un posteo en redes sociales.

Y fue más allá al disparar: “Ya admitió que lo que más le gusta es la ‘alta política’, que es la casta”.

Ya en tono caústico, consultada sobre si había participado de La Noche de los Museos, contestó: “Fui a conocer cómo es eso de la ‘alta política’, es decir, la casta que cobra 8 millones por mes y tiene 20 asesores, más viáticos por mes. El nido de ratas más preocupante no está en Diputados”.

A ese posteo le sumó un video en el que a Villarruel indica cuál es su lugar favorito en el Congreso: “A mí me encanta el Senado de la Nación, me parece hermoso, pero debo decirles que lo que más me gusta es estar en el recinto, donde puedo ver la alta política en serio”.

Por otra parte, compartió una publicación de la vicepresidenta en la que se la veía dentro de un McDonald’s junto a “los argentinos por los que vale la pena luchar y aguantar embestidas de todo tipo”.

En la comparación con el recientemente electo presidente de EE UU, Lemoine arremetió: “Claro, pero Donald Trump estaba en campaña y fue a trabajar a una de las empresas norteamericanas más emblemáticas de su país”.

“En cambio nuestra vice no debería estar en campaña y lo lógico hubiera sido ir a Mostaza, Kentucky o una parrillita ¿Quién la asesora? Perdió a todos los asesores y se nota. La empresa que contrató es peor que la de Larreta”, fustigó.

También compartió un mensaje del biografo mileísta Nicolás Márquez, quien reveló que “se conformó un partido político con un nombre desopilante, ‘Partido Moderado’, cuyo principal operador es el senador traidor Francisco Paoltroni y la finalidad es candidatear a Victoria Villarruel por fuera de LLA para el 2027”. A ello, Lemoine acotó: “No van a poder decir que no les advertimos”.

“Se va a quedar abrazada al busto de Isabelita y a Claudia Rucci, si no va presa por estafar al Estado”, pues “cobró plata del Estado diciendo que al padre lo había asesinado la triple A y después de cobrar dijo que habían sido los montoneros”, denunció.

“Los enemigos internos son los peores. Yo aviso nomás. Ya se mandó varias pelotudeces muy serias por no manejar su ego. No vamos a caer frente al kirchnerismo, pero tampoco frente a los ‘rejuntados’”, remató la diputada oficialista.