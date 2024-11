Desde la Rosada aleccionan a Macri: “Es un expresidente que nos critica injustamente”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a dejar explícitas algunas tensiones que persisten en el matrimonio del Gobierno con el PRO, al apuntar contra el expresidente y líder partidario, Mauricio Macri.

“Es un expresidente que apoya las líneas generales del gobierno y a veces critica la gestión, sobre todo a los que tenemos la responsabilidad de gestionar, y creo que injustamente”, disparó el ministro coordinador en declaraciones a LN+.

En este sentido, desestimó las objeciones del empresario al “déficit de gestión” en el Gobierno de Javier Milei.

“Hay que ver lo que sucedió desde que llegamos ¿La gente está bien? No. El Gobierno lo sabe. Sabe que no llega a fin de mes, que no puede pagar el alquiler. Nosotros lo vemos perfectamente. Pero también está la otra cuestión”, contrapuso Francos.

Y arguyó: “Antes la gente veía que la inflación venía creciendo todos los meses. Es cierto que recibían aumentos de sus ingresos pero era porque el Gobierno anterior emitía papelitos. Eso llevaba a una constante escalada de precios y salarios que terminaba en desastre, y era una preocupación permanente para la gente”.

“Esa preocupación hoy no está. Es por eso que en las encuestas no aparece la inflación como problema”, sentenció el titular de la mesa ministerial.