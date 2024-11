Fuerte respaldo de Kicillof a CFK: “El miércoles veremos un verdadero escándalo jurídico”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió que “estamos ante un verdadero escándalo jurídico”, en el marco de la causa Vialidad que tiene como principal imputada a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“No es necesario esperar al miércoles para saber lo que va a suceder, ya que una vez más hubo medios de comunicación que brindaron todos los detalles del fallo que se dictará contra Cristina Fernández de Kirchner”, expuso el mandatario durante una conferencia de prensa realizada este lunes en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno.

En este sentido, manifestó que “se está inaugurando un nuevo género que podríamos llamar derecho – ficción: se sacan dictámenes a pesar de que no hay pruebas, no hay delitos en los expedientes y, aún si los hubiera, la acusada no tuvo siquiera la posibilidad material de cometerlos debido a la función administrativa que desempeñaba”.

“El único motivo detrás de esto es impulsar una estrategia de disciplinamiento a través de un juicio falso y una condena ficticia que buscan ensuciar y perseguir políticamente a dirigentes del campo popular”, añadió Kicillof.

Acto seguido, puso de relieve que “desde la provincia de Buenos Aires queremos dejar expreso nuestro repudio ante lo que va a ocurrir el miércoles, que será además un golpe muy fuerte para la credibilidad de nuestras instituciones”.

“Expresamos nuevamente nuestro absoluto acompañamiento y solidaridad con Cristina, víctima una vez más de un proceso de persecución judicial y mediática”, insistió el jefe del Estado bonaerense.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, señaló que “la Cámara Federal de Casación Penal va a concretar un paso más en la afectación a nuestra democracia, en el marco de un sistema de Justicia que perdió el rumbo hace tiempo”.

“Hace meses que diferentes medios de comunicación aseguran que se va a ratificar la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos”, acotó.

“No hubo un solo testigo o perito que pudiera avalar la ridiculez de la causa denominada Vialidad, que estuvo siempre vinculada a los calendarios electorales porque lo que intenta es llevar adelante una estrategia de disciplinamiento”, prosiguió el ministro.

Finalmente, puso de relieve que “en la provincia de Buenos Aires advertimos sobre la gravedad de lo que está ocurriendo producto de una mezcla inescrupulosa de medios concentrados, políticos y un sector pequeño pero poderoso de la Justicia”.