Inclusión social, salud y educación: Los ejes de la Ley de leyes de Kicillof

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, expuso este lunes en la Legislatura bonaerense los principales lineamientos del proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva 2025, elaborados en el marco de una recesión económica profunda y un notorio deterioro de los indicadores sociales nacionales, y de la Provincia en particular.

Ambos proyectos plasman una agenda de Gobierno orientada a “fortalecer las políticas públicas esenciales del Estado provincial, y a profundizar como ejes prioritarios la obra pública, la contención e inclusión social, el desarrollo productivo y el empleo, abordados con las perspectivas de género y ambiental como ejes transversales”. Es importante remarcar que estos proyectos de Presupuesto Impositiva para el 2025 fueron elaborados en base a los parámetros macroeconómicos del proyecto de presupuesto nacional.

“En este Proyecto de Presupuesto 2025, las prioridades se proponen consolidar al Estado provincial como un escudo ante las políticas del Gobierno nacional, mientras seguimos apostando por un futuro de desarrollo e inclusión en toda la Provincia. En ese sentido, la inversión en funciones esenciales se incrementará un 36 % real respecto a 2024, alcanzando un nivel cercano al doble del registrado en 2019 en valores constantes; mientras que la inversión de capital alcanzará el 7,8 % del gasto total, lo que expresa la continuidad de este modelo gestión de la Provincia: productiva, inclusiva e integrada, garantizando un sendero fiscal sostenible”, destacó el Ministro.

🏛️El Ministro de Economía, Pablo López, presentó el proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva 2025, junto con el presidente de la HCD, Alejandro Dichiara, y la vicegobernadora Verónica Magario ante las comisiones de Presupuesto e Impuestos de ambas cámaras. pic.twitter.com/KOX2yFhfXd — Diputados BA (@HCDiputadosBA) November 11, 2024

Las prioridades del proyecto de Ley de Presupuesto se reflejan en los tres ejes centrales de la inversión proyectada por la Provincia para 2025:

Inversión en inclusión social

Protección a los sectores vulnerables: La inversión no salarial ascenderá a $ 1.463.431 millones. El Proyecto para 2025 expresa la continuidad del esfuerzo presupuestario en este eje que, entre 2021 y 2024, triplicó la inversión real del cuatrienio 2016-2019. Estas políticas incluyen al Servicio Alimentario Escolar y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense, la compra de alimentos y programas sociales para niñez y adolescencia, entre muchos otros.

Inversión en Salud

La inversión no salarial en 2025 para el sistema sanitario, que incluye equipamiento, insumos e infraestructura, será de $ 1.262.011 millones, manteniendo niveles históricamente elevados.

Inversión en educación

El presupuesto no salarial alcanzará los $ 1.287.061 millones, con niveles de inversión de capital que serán históricos. Además de la continuidad de los programas de obras y equipamiento, se continuará trabajando en la universalización de la Jornada Completa; la extensión de la obligatoriedad de la educación inicial a sala de 3 años; y en garantizar la infraestructura necesaria a Universidades Nacionales y Provinciales radicadas en la PBA.

Inversión en seguridad

Desde el inicio de la primera gestión del Gobernador Kicillof, se puso en marcha una inversión histórica para fortalecer a la Policía y al Sistema Penitenciario Bonaerense. En esta línea, la inversión no salarial en servicios de Seguridad será de $1.157.075 millones.

Presupuesto con Perspectiva de género transversal

Este presupuesto continuará incluyendo la perspectiva de género transversal. Su incorporación parte de considerar que la desigualdad de género es estructural y requiere ser atendida de manera urgente.

Presupuesto con Perspectiva ambiental

Este primer presupuesto con perspectiva ambiental alcanzará los $ 747.844 millones, reflejando la firme convicción de este Gobierno provincial con la agenda ambiental, como parte también de las políticas de inclusión social.

Inversión en infraestructura

El Presupuesto 2025 plantea una inversión de capital total de $ 2.682.725 millones, con una participación del 7,8 % del gasto total. La Provincia considera a la obra pública como imprescindible para seguir mejorando la calidad de vida de las y los bonaerenses, es por eso que se prevé dar continuidad o inicio a obras claves para el desarrollo y la integración de la Provincia, incluyendo la continuidad del Programa Escuelas a la obra; construcción de viviendas; obras de reurbanización de barrios populares; obras para Centros de Atención Primaria de la Salud y hospitales; obras de vialidad destinadas a inversión y mantenimiento en rutas y caminos rurales; planes de rehabilitación y ensanche de calzadas; pavimentación de caminos productivos; obras de Iluminación, señalamiento y de seguridad vial; construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; obras de hidráulica, entre muchas otras.

Producción y Trabajo

Los Ministerios de Desarrollo Agrario; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo y la Comisión de Investigaciones Científicas tendrán un rol clave, alcanzando una inversión de $ 206.945 millones; que se complementará con la política crediticia y promoción del consumo del Banco Provincia de Buenos Aires.

El Ministro también destacó que el proyecto de Ley Impositiva 2025 permitirá proyectar recursos que se canalicen a generar y sostener las políticas públicas productivas con inclusión social. El lineamiento de la política tributaria 2025 es reconocer el esfuerzo de las y los trabajadores bonaerenses y de los sectores productivos en general, en el marco de la crisis actual, y no incrementar la presión tributaria.

En el caso de Ingresos Brutos, no varía el alcance del Impuesto y no se modifica alícuota alguna, de tal manera que no se incrementa la carga tributaria sobre la producción bonaerense. Sólo se adecuan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.

En lo referido a los Impuestos patrimoniales, se actualizan moderadamente sin incrementar la carga real de los mismos y consolidando el carácter progresivo de la tributación. Se implementará una ambiciosa política de pago anticipado e incentivo y premio al buen cumplimiento fiscal.

López agradeció a las y los legisladores y manifestó que: “En nuestros primeros cuatro años de gestión, guiados por el gobernador Axel Kicillof, avanzamos en la misión de construir un Estado presente, que permitió, incluso frente a adversidades imprevistas, comenzar el proceso de transformación de la Provincia. Enfocados en reducir brechas estructurales históricas, reorientamos la inversión pública a obras de infraestructura estratégicas, a mejorar y ampliar los servicios educativos, de salud y seguridad y a desplegar una agenda de desarrollo productivo, de fomento al valor agregado bonaerense y de integración logística del territorio provincial. Pudimos cumplir con esos objetivos atendiendo a la sostenibilidad fiscal, gracias a una política de financiamiento responsable que seguiremos profundizando en 2025".