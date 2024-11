Guzmán le enrostró a Francos haber cobrado “USD 900 mil como funcionario del gobierno anterior”

El exministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sacaron chispas en redes sociales, con cruces y fuertes acusaciones de uno y otro lado.

La disputa comenzó cuando Guzmán objetó una serie de críticas mediáticas de Francos a la gestión del Frente de Todos, y le recordó el cargo ocupado como representante en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Me sorprende escucharlo tan crítico del gobierno anterior, cuando usted fue funcionario durante casi los cuatro años que duró. Quiero imaginar que usted aceptó representar al gobierno en el BID todo ese tiempo por convicción”, disparó el extitular del Palacio de Hacienda.

@Martin_M_Guzman, me llaman tanto la atención sus comentarios respecto a mi entrevista en un canal de televisión sobre su nota publicada en La Nación, que me parece relevante contestar por este medio para clarificarle.



— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 11, 2024

La respuesta de Francos llegó con una contundente crítica a los resultados económicos del gobierno de Alberto Fernández y la herencia recibida. “Desde que asumimos el gobierno, no hemos hecho más que trabajar incansablemente para arreglar el desastre que dejó la gestión en la que usted tuvo una participación decisiva”, comentó.

Y continuó: “Nos encontramos con una inflación diaria del 1 %, que claramente iba rumbo a una hiperinflación; un déficit fiscal de 5 puntos del PBI en el Tesoro y de 10 puntos del PBI en el Banco Central; altísimos niveles de deuda, reservas internacionales negativas en el BCRA y crisis de vencimientos”.

Conclusión: este tipo cobró cerca de 900.000 dólares como funcionario nombrado por el gobierno anterior en el BID para "defender las ideas de la libertad". ¡Qué bien que garpa defender la libertad, @GAFrancosOK!



— Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) November 11, 2024

Para rematar, Francos recordó el momento en que Guzmán abandonó el Ministerio de Economía. “Se vio forzado a renunciar al no poder controlar esta situación antes del fin del mandato de Fernández”, y habló de su rol: “Me convocaron para representar y defender en el BID los intereses del Estado argentino, no los de un gobierno de turno”.

Sin embargo, Guzmán redobló la apuesta y le enrostró a Francos los beneficios obtenidos por la función desempeñada en la administración pasada.

“Este tipo cobró cerca de 900.000 dólares como funcionario nombrado por el gobierno anterior en el BID para ‘defender las ideas de la libertad’ ¡Qué bien que garpa defender la libertad!”, disparó. Y sentenció: “Ahora, el patriota repite las mismas cuentas lisérgicas que publicita Milei, usando datos diarios (que además no existen) para computar tasas anualizadas, y otras payasadas similares”.