Milei aseguró que Argentina “está frente a su propio momento bisagra”

El presidente de la Nación, Javier Milei, ensayó un fuerte elogio del impacto de la tecnología en la sociedad al considerarla “la mayor muestra de las capacidades que tiene el ser humano”, que permite romper con el monopolio histórico de la verdad y “desentrañar las mentiras perversas de quienes hasta hace pocos años eran la única voz autorizada sostenidos a base de pauta estatal”.

Al disertar en el Meta Day Argentina que se realizó en el Palacio Libertad, el mandatario exclamó: “Yo mismo lo viví durante la campaña presidencial, se me acusó de cualquier tipo de barbaridad y fue gracias a la voz de la gente en las redes que fui el Pesidente más votado en la historia argentina, a pesar de no tener gobernaciones, ni intendencias, ni medios a mi favor, y a pesar de haber llevado la campaña electoral más austera de la historia”.

También apuntó que el desarrollo tecnológico está “resquebrajando el monopolio de la moneda”, además del “monopolio fiscal”, lo que la convierte en una “aliada para el ciudadano en su búsqueda cotidiana de libertad”.



En este sentido, afirmó que “la verdadera política consiste en dejarle la más amplia libertad” a la tecnología, porque “es a través de la baja de impuestos, y no de devaluaciones espurias que empobrecen a la población, que se logra competitividad”.

Asimismo, el líder libertario apuntó que Argentina “está frente a su propio momento bisagra porque por primera vez se están sentando las bases para que el crecimiento sea duradero”, provocando un cambio de paradigma que “implica dejar de pensar a una semana y empezar a pensar a 5 o 10, 20 o 40 años”.



“Cuando me dedicaba a dar charlas de crecimiento económico yo tenía una presentación sobre el progreso tecnológico y el crecimiento económico, que arrancaba diciendo: ‘No sabemos cómo será el futuro, lo único que sabemos es que será mucho mejor’. No tengan dudas que si abrazamos las ideas de la libertad, ese futuro será muchísimo mejor”, sentenció Milei.