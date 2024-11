Fito Páez lanza su propia línea de lentes

El consagrado músico Fito Páez, en colaboración con la prestigiosa marca nacional Hardem, lanza su primera colección de lentes de diseño, llevando su estilo único a un nuevo ámbito creativo.

La colección “Páez ft. HRDM” fusiona la pasión por la moda, el arte y la música, reflejando la personalidad y estética inconfundible del legendario artista rosarino.

“Estamos sumamente orgullosos de ser la marca que convoca a Fito a tener su propia cápsula de lentes, esta collab es una celebración del legado de un artista que marca a generaciones con su música y con su estilo inconfundible”, expresó Nicolás Schirmer, CEO de Hardem Eyewear.

Asimismo, recalcó: Como fundador de la marca y a nivel personal, cumplimos el deseo de que Hardem, una marca argentina, con estilo propio sea la elegida de uno de los músicos más importantes de la historia del rock”.

“No se trata sólo de lentes, sino de piezas que encapsulan la esencia creativa de Fito en los momentos clave de su vida artística. Ambos entendemos que los lentes son más que un objeto, son un sello de personalidad y vanguardia y él ha dado muestra de ésto”, sentenció.

Este lanzamiento presenta tres modelos de lentes en los que el rosarino expresa su visión artística, innovación y autenticidad. Dos de los diseños nacen con el objetivo de volverse recreaciones de los icónicos lentes que acompañaron a Fito durante la creación de Circo Beat y Del 63.

Y no sólo hablan de moda, hablan de una época de transformación, libertad y creatividad pura, en la esencia de lo que Fito fue y es.

A través de ellos, se revive esa mirada única que definió una era. Y, el tercer diseño, inédito, culmina en una representación de su espíritu actual, un homenaje a la expresión propia del cantante, siempre fiel a su esencia.

“Iba en un auto en Buenos Aires. De pronto paramos en una esquina cuando el semáforo se puso en rojo. Vi a una piba que se aprestaba a cruzar. Tenía unos lentes que se caían de onda. Rápidamente me bajé del auto, me acerqué hasta ella antes de que cruzara la calle. Ella se asustó con mi aparición repentina. Le pedí disculpas por el susto y le pregunté por sus lentes. Eran elegantes y exóticos a la vez. ‘Son de Hardem’ me contestó sin más. Le agradecí y subí como un rayo al auto antes que el semáforo se pusiera verde”, recapituló Páez.

“Estaba con Eugenia, mi compañera. ‘Son los lentes que vas a usar en 30/40’, me dijo antes de que yo abriera la boca mientras pisaba el acelerador. Gracias a la gente de Hardem por acompañarme en esta nueva aventura y a la piba que me cruce en la calle por esa mágica aparición en la misteriosa Buenos Aires”, cerró.

En suma, Páez ft. HRDM es una fusión de música, historia y estilo. Con esta colección, invitan a ver el mundo a través de los ojos de una leyenda, llevando un fragmento de la historia de un artista que nunca dejó de soñar ni de desafiar las normas.