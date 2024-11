Cristina: “Como no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció este miércoles desde el conurbano bonaerense, luego de que la Justicia ratificara la condena en su contra, en el marco de la Causa Vialidad.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la dos veces presidenta, por haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.

Sin embargo, la condena no quedará firma y la exmandataria evitará ir a la cárcel cuando presente la apelación ante la Corte Suprema en los próximos diez días. Será en los próximos diez días y el máximo tribunal no tendrá plazo para expedirse.

Una vez conocido el fallo, Cristina habló desde Moreno, donde participó de un encuentro con 400 mujeres. “Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py”, arremetió.

Hoy estuve en Moreno.



Primero conocí el Hogar “El Polaquito”, donde el municipio hace un enorme trabajo de cuidado de niños, niñas y adolescentes. pic.twitter.com/h3hmSQbwZh — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 13, 2024

Y continuó: “Al lado de lo que han tenido que aguantar miles de mujeres en situaciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país”.

Antes de la condena de la Cámara Federal de Casación, CFK había advertido que el propósito encubierto es “la proscripción política de por vida”.