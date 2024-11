Desde Barcelona, Espinoza convocó a multinacionales a instalarse en el Polo Tecnológico de La Matanza

Una vez más, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue invitado a disertar en el Smart City Expo World Congress de Barcelona 2024, que busca promover el intercambio de conocimiento vinculado a la innovación y la tecnología, con el objetivo de aplicarlo a las políticas públicas de cada territorio del país.

Junto a una comitiva compuesta por intendentas e intendentes de toda la Argentina, el titular de la FAM presentó el modelo del nuevo Polo Científico y Tecnológico que se está construyendo en La Matanza, que será el primero de la Argentina y de toda América Latina, y anunció que en 2025 se inaugurará la primera etapa. “La tecnología tiene que ser la primera productividad de la Argentina”, afirmó.

✨ And... that’s a wrap on #SCEWC24!



💙 25,771 attendees

💚 1,150 exhibitors

💛 632 speakers

🧡 261 sessions

❤️ 130+ countries



A massive thank you to everyone for making #SCEWC24 unforgettable.



🗓️ Mark your calendars for Nov. 4-6, 2025! pic.twitter.com/T9kyyC5JgY