Zulemita justificó la jubilación de privilegio de Carlos Menem

Zulema Menem, hija del fallecido presidente Carlos Saúl Menem, salió al cruce de Cristina Fernández de Kirchner en torno a la polémica por las jubilaciones de privilegio y aclaró que, al momento de su fallecimiento, el riojano “no tenía ninguna sentencia firme”.

Es que la líder opositora había disparado contra el presidente Javier Milei: “Preguntale a Martín Menem, tu presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, por qué cobra la misma pensión la tía Zulema, viuda de Carlos Menem, que se fue del mundo con causas penales sobre contrabando de armas, sobresueldos de funcionarios y otras yerbas, y hasta condenadas en segunda instancia”.

🗣 #ConferenciaDePrensa | Adorni anunció que el Gobierno suprime las jubilaciones de privilegio que percibía Cristina Kirchner



📍 https://t.co/DYJBmTPpQJ pic.twitter.com/mJUWnY97I5 — ANDigital (@ANDigitalOK) November 14, 2024

Rápida de reflejo, Zulemita enumeró: “Cuenta en Suiza: absuelto por Tribunal Oral 4 y confirmado por Casación Federal: AMIA: absuelto por el Tribunal Oral 2; armas: absuelto por la Sala III de Casación Federal; La Rural: absuelto por Sala III de Casación Federal; Río Tercero: no hubo juicio oral; enriquecimiento ilícito: sobreseído con sobreseimiento firme, Juzgado Federal 5; sobresueldos: la sentencia no está firme ya que el Tribunal de Casación concedió recurso extraordinario planteado y en consecuencia se encontraban suspendidos los efectos de las sentencias hasta tanto no se expidiera la Corte, razón por la cual en este caso tampoco tenía condena firme”.

Lamento tener que responderle en este momento que entiendo es doloroso para Ud. y su familia , pero quisiera aclararle que mi padre, el Ex Presidente Carlos Menem cuando falleció no tenía ninguna sentencia firme.

En este último punto, recordó que pese a que la Cámara Electoral pretendió no autorizarlo a presentarse para senador por La Rioja en el 2017, el Máximo Tribunal de Justicia “revocó la sentencia de la Cámara Electoral y lo autorizó a competir por el cargo el cual ganó, circunstancia que no hubiera sido posible si Carlos Menem hubiera tenido una sentencia condenatoria”.