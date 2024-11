Se le cayó una luminaria en la cabeza en Ensenada y murió unas horas después

El martes pasado, alrededor del mediodía, un jubilado de 75 años de edad que bajaba de un colectivo de la Linea 275 recibió el impacto en su cabeza de una lámpara de alumbrado público que increíblemente se desprendió del poste en Ensenada, que le produjo un profundo corte y un fuerte traumatismo, y a causa del cual horas después terminó muriendo.

El lamentable hecho se dio en el cruce de las calles 43 y 126 de la mencionada ciudad lindera a La Plata, donde trabajaban operarios de la Municipalidad local reemplazando materiales y llevando a cabo labores de mantenimiento y de mejora.

Tras el impacto, la víctima –que fue identificada como Omar Alberto Santillán– fue trasladada al Hospital Cestino desde donde a pesar de la gravedad de la lesión a sus familiares les dijeron otra cosa: “Nos explicaron que estaba bien y que no era nada grave, que había sido un accidente. Después nos dijeron que no tenían insumos para atenderlo y tardaron muchas horas en trasladarlo a la Clínica Sudamericana, donde finalmente falleció, y ahora está todo denunciado en la Fiscalía en turno de La Plata”, informó la hija de Santillán.

En diálogo con ANDigital, la mujer agregó que “nosotros queremos Justicia, queremos dejar en claro que la Municipalidad de Ensenada no se preocupó en asistirlo, no se acercaron a preguntar cómo estaba mi papá y el intendente Mario Secco no hizo nada”.

Por su parte, un vocero municipal explicó que “en el Hospital Cestino no hay alta complejidad ni servicio de Neurocirugía, por eso se dispuso su traslado a una clínica”.

Por este caso, caratulado como “homicidio culposo”, hay actuaciones en la Comisaría de El Dique y en la UFI en turno del Departamento Judicial La Plata.