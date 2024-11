El Municipio de Olavarría realizó una denuncia penal por venta irregular de terrenos

El Municipio de Olavarría concretó una denuncia por venta irregular de terrenos en el barrio Los Sauces, también conocido como “Palos de Colores”, más precisamente se trata de la ribera del arroyo San Jacinto, nomenclatura catastral: Partido: 78 (Olavarría) Circunscripción: 2 Sección: H Chacra: 741 Fracción: 17 Parcela: 1 Partida Inmobiliaria: 78-57055.

Los vecinos del barrio alertaron a la comuna luego de constatar movimientos extraños en la zona, publicaciones en Facebook y en una inmobiliaria local que ofrecía dichos lotes.

Por tal motivo desde el Municipio, más precisamente el área de Catastro inició un expediente y al mismo tiempo se realizó una investigación interna conjuntamente con las áreas de Legales, Dirección de Obras Particulares y Planeamiento.

Asimismo se hizo un entrecruzamiento de datos, se dio aviso al Colegio de Martilleros y se citó a diferentes personas a brindar información.

En este contexto, la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, explicó que “debido a lo denunciado en diferentes oficinas por vecinos del barrio Los Sauces, es que iniciamos un expediente administrativo, donde los distintos directores cuentan lo sucedido en relación a venta de lotes de una inmobiliaria local y decidimos avanzar en una denuncia”.

Además, desde el área de Planeamiento se confirmó que por ordenanza en la franja de 50 metros de ancho a ambos lados del arroyo San Jacinto no se pueden levantar edificaciones de carácter permanente.

A su vez no se ha presentado expediente ni verificado el proyecto y cabe destacar que se trata de un área donde los lotes no pueden tener menos de ancho = 40 metros y superficie = 2000 metros cuadrados. Los lotes a la venta tenían una superficie menor a los 1000 metros cuadrados y un valor de 15 mil dólares.



“Le pedimos a los vecinos que ante alguna duda o posible estafa se acerque al Municipio, también si está por hacer una inversión, para contar con la tranquilidad de que esté todo en regla. Muchas veces consultan después de haberlo comprado. Como Municipio tenemos el deber actuar, para que no se juegue con el sueño de las familias”, finalizó la funcionaria.