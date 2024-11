A 7 años del hundimiento del ARA San Juan: “El olvido es socio de la impunidad”

La abogada representante de la querella mayoritaria en la causa por el hundimiento del ARA San Juan, Valeria Carreras, habló sobre el avance de la causa y la búsqueda de justicia de los familiares., en el séptimo aniversario de la desaparición de los 44 tripulantes argentinos

“Muchas veces tenés una sensación de impotencia y desgano tremenda, abrumadora. Sin embargo, los familiares tienen la fortaleza de haber enlazado el dolor y el amor, y a partir de ahí tener un motor, que es el que me impulsa. Yo siempre digo que voy al frente sola por ellos, pero si no los tuviera sería imposible”, reveló la letrada.

Luego expuso que este viernes “ganamos una batalla”, dado que el Gobierno había previsto hacer un homenaje a los tripulantes fuera de la base, fuera del “escenario natural” de una ceremonia que conmemora las 44 vidas argentinas que se perdieron, sin protocolo de la Armada y sin la presencia de autoridades.

Un aparente reconocimiento al que Carreras rotuló como “operación olvido”, que comprende al Ejecutivo nacional, al Ministerio de Defensa y la Armada Argentina. “Es un destrato y una invisibilización muy fuerte”, fustigó.

“Agarrás a alguien distraído y no sabe por qué es el homenaje. Lo que no se dice con palabras, lo que no se pone en el tapete, se empieza a olvidar y el olvido es el socio de la impunidad”, caracterizó la abogada en declaraciones a la AM 750.

La abogada querellante insiste con que se cuente la historia completa: que el submarino desapareció a cargo de dos misiones -la de patrullar la pesca ilegal y tareas de inteligencia sobre las naves o aeronaves provenientes o con destino a Malvinas-, que luego se encubrió el hecho y se maltrató a los parientes de los tripulantes, que se le mintió a la población argentina y que además se hizo espionaje a los familiares.

“Esto fue reconocido por Comodoro Py. Dicen: ‘Hubo espionaje, pero legal’. Justificado en que las representadas —todas mujeres— revestían peligro para la seguridad de Mauricio Macri y/o la seguridad interior”, recordó Carreras.

“Logré que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia haga lugar al pedido de la querella, que se investigue la responsabilidad penal de Macri, (el exministro de Defensa, Oscar) Aguad y el jefe de la Armada, Marcelo Srur. En eso estamos”, puntualizó.

Por último, ponderó que no se archivó ni se sobreseyó, como sucedió con la investigación por el espionaje a familiares, aunque advirtió que “los jueces son los (autos Ford) Falcon verdes de la democracia, si molestás te hacen desaparecer vía una causa o sentencia. Pero acá estamos, firmes”.